Из «Астаны» в «Туран»: голкипер сборной Казахстана сменит клуб
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27-летний вратарь Мухаммеджан Сейсен продолжит карьеру в туркестанском «Туране», который в следующем сезоне вернется в Казахстанскую премьер-лигу. Для голкипера это новый этап после двух лет выступлений за столичную команду,
передает BAQ.KZ со ссылкой на KazFootball.kz.
Сейсен присоединился к «Астане» в 2024 году. За это время он провел в составе клуба 44 матча, пропустил 52 мяча и в 15 встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Ранее голкипер защищал цвета «Ордабасы» и «Тараза». Также на его счету семь матчей за национальную сборную Казахстана.
«Туран» по итогам сезона Первой лиги занял третье место и завоевал право выступать в КПЛ в следующем сезоне. Приход Сейсена станет одним из кадровых изменений туркестанского клуба перед возвращением в элитный дивизион казахстанского футбола.
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