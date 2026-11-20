27-летний вратарь Мухаммеджан Сейсен продолжит карьеру в туркестанском «Туране», который в следующем сезоне вернется в Казахстанскую премьер-лигу. Для голкипера это новый этап после двух лет выступлений за столичную команду,

передает BAQ.KZ со ссылкой на KazFootball.kz.

Сейсен присоединился к «Астане» в 2024 году. За это время он провел в составе клуба 44 матча, пропустил 52 мяча и в 15 встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее голкипер защищал цвета «Ордабасы» и «Тараза». Также на его счету семь матчей за национальную сборную Казахстана.

«Туран» по итогам сезона Первой лиги занял третье место и завоевал право выступать в КПЛ в следующем сезоне. Приход Сейсена станет одним из кадровых изменений туркестанского клуба перед возвращением в элитный дивизион казахстанского футбола.