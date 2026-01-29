  • 29 Января, 15:00

Из Астаны вывезли 3,3 млн кубометров снега

Сегодня, 14:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
акимат Астаны Сегодня, 14:50
Сегодня, 14:50
36
Фото: акимат Астаны
Только за минувшую ночь с территории Астаны на специальные полигоны было вывезли 9507 кубометров снега. Всего же с начала зимы город очистили от 3,3 млн кубометров снега, передает BAQ.KZ.

– В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого уборка проводится на участках со средней интенсивностью движения — во дворах, на площадях, тротуарах и остановках. Для безопасного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпаются технической солью. Эти работы также ведутся круглосуточно, – сообщили в акимате.

При этом здесь подчеркивают, что поддержание порядка на придомовых территориях – это обязанность КСК и ОСИ. Именно они должны своевременно очищать дворы от снега и наледи для удобства и безопасности жильцов.

Самое читаемое

Наверх