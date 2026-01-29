– В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого уборка проводится на участках со средней интенсивностью движения — во дворах, на площадях, тротуарах и остановках. Для безопасного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпаются технической солью. Эти работы также ведутся круглосуточно, – сообщили в акимате.

При этом здесь подчеркивают, что поддержание порядка на придомовых территориях – это обязанность КСК и ОСИ. Именно они должны своевременно очищать дворы от снега и наледи для удобства и безопасности жильцов.