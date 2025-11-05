Из Астаны вывезли более тысячи кубометров снега за сутки
В приоритетном порядке очищаются главные магистрали и маршруты общественного транспорта.
Сегодня, 08:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:14Сегодня, 08:14
111Фото: Акимат города Астаны
В Астане коммунальные службы перешли на усиленный режим работы после выпадения первого снега, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
Только за сутки 4 ноября из города вывезено свыше 1000 кубометров снега, что составляет 86 самосвалов.
В ночь на 5 ноября в уборке задействованы 374 единицы спецтехники и 234 дорожных рабочих.
В приоритетном порядке очищаются главные магистрали и маршруты общественного транспорта, после чего техника направляется во дворы, на тротуары, площади и остановки.
В акимате призвали жителей и гостей города соблюдать осторожность на дорогах и тротуарах, а также воздержаться от дальних поездок при ухудшении погодных условий.
Самое читаемое
- В Шымкенте 6-летний мальчик погиб под колесами машины на пешеходном переходе
- Рост почти 80% за год: ломбарды в Казахстане заработали больше банков?
- Елена Рыбакина обыграла вторую ракетку мира на Итоговом турнире WTA
- Житель Мангистау умер от бешенства после укуса бездомной кошки
- Женщина зарезала сожителя в Акмолинской области