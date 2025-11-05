  • 5 Ноября, 09:32

Из Астаны вывезли более тысячи кубометров снега за сутки

В приоритетном порядке очищаются главные магистрали и маршруты общественного транспорта.

Сегодня, 08:14
АВТОР
Акимат города Астаны Сегодня, 08:14
Сегодня, 08:14
Фото: Акимат города Астаны

В Астане коммунальные службы перешли на усиленный режим работы после выпадения первого снега, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Только за сутки 4 ноября из города вывезено свыше 1000 кубометров снега, что составляет 86 самосвалов.

В ночь на 5 ноября в уборке задействованы 374 единицы спецтехники и 234 дорожных рабочих.

В приоритетном порядке очищаются главные магистрали и маршруты общественного транспорта, после чего техника направляется во дворы, на тротуары, площади и остановки.

В акимате призвали жителей и гостей города соблюдать осторожность на дорогах и тротуарах, а также воздержаться от дальних поездок при ухудшении погодных условий.

