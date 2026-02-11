Только за прошедшую ночь на снежные полигоны большегрузы совершили 3 820 рейсов и вывезли из Астаны более 63 тысячи кубометров снега и наледи, передает BAQ.KZ.

Как сообщает официальный сайт акимата, сегодня, 11 февраля, с утра в борьбе со снегом и наледью в городе задействованы почти 2 000 единиц спецтехники и 3 078 дорожных рабочих.



В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого уборка проводится на участках со средней интенсивностью движения — во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.

– Всего с начала зимнего периода на снежные полигоны вывезено более 4,5 млн кубометров снега 316 402 рейсами, – сообщают в акимате.

С приходом зимы в Астане коммунальные службы работают в усиленном круглосуточном режиме. Ежедневно в снегоуборочных работах задействуют тысячи единиц техники и дорожных рабочих. Для обеспечения безопасного передвижения жителей дороги, тротуары и пешеходные зоны обрабатываются противогололёдными материалами.





