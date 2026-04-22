Из Астаны запустили прямой авиарейс в Ереван
Рейс сократил время путешествия между столицами.
Сегодня 2026, 02:24
84Фото: depositphotos.com
В Международном аэропорту Астаны состоялось открытие нового международного рейса по маршруту Астана – Ереван – Астана, передает BAQ.kz.
Перелёты выполняет авиакомпания Shirak Avia.
Рейс сократил время путешествия между столицами и сделал поездки более удобными, так как раньше перелёты были в основном с пересадками.
На первом этапе рейсы выполняются раз в неделю — по понедельникам. С июня их планируют увеличить до двух раз в неделю — по понедельникам и пятницам.
Запуск прямого сообщения укрепляет транспортные связи между Казахстаном и Арменией и расширяет возможности для поездок и транзита через Астану.
