Из Астаны запустили прямой авиарейс в Ереван

В Международном аэропорту Астаны состоялось открытие нового международного рейса по маршруту Астана – Ереван – Астана, передает BAQ.kz.

Перелёты выполняет авиакомпания Shirak Avia.

Рейс сократил время путешествия между столицами и сделал поездки более удобными, так как раньше перелёты были в основном с пересадками.

На первом этапе рейсы выполняются раз в неделю — по понедельникам. С июня их планируют увеличить до двух раз в неделю — по понедельникам и пятницам.

Запуск прямого сообщения укрепляет транспортные связи между Казахстаном и Арменией и расширяет возможности для поездок и транзита через Астану.