"Айтолкын или Барселона": как оформляют смену имени в Казахстане

Недавно казахстанская блогер Айтолқын Айханова сменила своё имя на Барселона. Она выбрала это имя не случайно. Дело в том, что при её рождении дедушка назвал её Барселона. Однако позже близкие изменили её имя на Айтолқын. Блогер 36 лет прожила под именем Айтолқын. А в этом году она официально сменила имя и по закону получила имя, которое ей дал дедушка.

В этой связи корреспондент BAQ.kz провёл обзор, запросив у Министерства юстиции статистику по смене имён в стране.

По данным Министерства юстиции, в Казахстане не ведётся отдельная статистика по изменениям фамилии, имени и отчества граждан. В ведомстве пояснили, что эти изменения связаны с поправками в законодательство, внесёнными несколько лет назад.

Изменение Ф.И.О не регистрируется как отдельная актовая запись

По данным ведомства, порядок регистрации актов гражданского состояния регулируется Кодексом «О браке (супружестве) и семье» и правилами регистрации актов гражданского состояния.

Министерство юстиции сообщило, что после законодательных изменений 2022 года отдельный документ о смене фамилии, имени и отчества граждан был исключён из документооборота.

"Государственная регистрация теперь отражается не по факту изменения фамилии, имени или отчества гражданина, а в зависимости от того, какие изменения были внесены в свидетельство о рождении, документы о заключении или расторжении брака", – пояснили в ведомстве.

В связи с этим органы ЗАГС больше не регистрируют отдельный акт гражданского состояния по изменению Ф.И.О.

В каких случаях можно изменить имя или фамилию

Министерство сообщило, что согласно статье 257 Кодекса граждане могут подавать заявление на изменение Ф.И.О. с 16 лет.

Такие изменения производятся только при наличии уважительных причин.

Среди них:

неблагозвучие имени, отчества или фамилии;

трудность произношения;

желание использовать имя, которое фактически уже закрепилось в жизни, но отличается от указанного в документах;

возврат добрачной фамилии и другие причины.

Министерство отметило, что регистрирующие органы рассматривают заявления индивидуально.

Можно ли изменить национальность

По данным ведомства, национальность ребёнка определяется по национальности родителей. Если родители разных национальностей, при получении удостоверения личности или паспорта ребёнок имеет право выбрать национальность отца или матери.

В дальнейшем изменить национальность можно только через переход на вторую национальность одного из родителей, — сообщили в министерстве.

Почему не предоставили статистику

Редакция запросила статистику по гражданам, изменившим имя и фамилию. Однако министерство заявило, что предоставить такие данные невозможно. Тем не менее ведомство в качестве справки предоставило данные за период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года.

За этот период в общей сложности 29 853 человека изменили имя и фамилию.

Из них: