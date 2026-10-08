Из Балхаша в Сан-Себастьян: почему «Mugalim» заметили за пределами Казахстана

История учителя музыки из Балхаша дошла до одного из старейших кинофестивалей Европы. Казахстанский фильм «Mugalim» Аяны Нурдиновой после мировой премьеры в Сан-Себастьяне выходит в широкий прокат по стране.

Для Нурдиновой это первая полнометражная работа. И сразу конкурс New Directors 74-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. «Mugalim» стал первым фильмом казахстанской женщины-режиссера, попавшим в конкурсную программу фестиваля.

Сам выбор истории для дебюта довольно камерный. В центре фильма Жандос, учитель музыки из Балхаша. Он работает с детьми, привязан к ученикам, но одновременно хочет заниматься искусством и однажды получает шанс уехать в большой город.

Главный конфликт строится вокруг простого, но болезненного выбора. Уехать туда, где может начаться другая жизнь, или остаться рядом с людьми, которые уже стали частью твоей собственной.

Здесь Балхаш работает не фоном ради узнаваемости. Фильм снимали именно в городе, где живет герой, и сама история держится на ощущении расстояния между провинциальной жизнью и мечтой о чем-то большем.

В главных ролях снялись Олжас Дәлелхан, Рустем Жаныаманов, Шынар Жанысбекова, Ольга Ландина и Гульнар Дусматова. Продюсер картины Аружан Досымқожа, оператор-постановщик Айгуль Нурбулатова.

Перед казахстанским прокатом фильм показали в Алматы на закрытом показе для представителей киноиндустрии, культуры и медиа.

Мировая премьера «Mugalim» прошла 20 сентября в Сан-Себастьяне. Теперь картина выходит из фестивального пространства к обычному зрителю.

С 8 октября фильм идет в кинотеатрах Казахстана.

Картина создана при поддержке Министерства культуры и информации и Государственного центра поддержки национального кино.