Из банкротов в Премьер-лигу: у павлодарского «Иртыша» появились частные хозяева

Шесть лет назад «Иртыш» перестал играть из-за долгов, а потом был признан банкротом. Теперь пятикратный чемпион Казахстана вернулся в Премьер-лигу и перешел к частным инвесторам, которые обещают вкладывать в клуб не меньше 1,5 млрд теңге в год.

Процедуру коммерциализации завершили, с новыми владельцами подписали меморандум о сотрудничестве. Половина клуба отошла АО «Павлодарский речной порт», еще по 25% у ТОО «RR-CAPITAL» и ТОО «Объединенная плодоовощная компания».

Речной порт уже перечислил 250 млн теңге спонсорской помощи на 2026 год и до конца года планирует вложить еще столько же. Дальше все три инвестора берут на себя долгосрочное финансирование основной и молодежных команд и инфраструктуры.

Детский и женский футбол государство продолжит финансировать.

Переход клубов в частные руки идет по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева. Реформа должна привлечь в футбол частные деньги, сделать управление клубами эффективнее, а их финансы устойчивее.

Путь «Иртыша» к этому дню был непростым. В 2020 году клуб прекратил выступления из-за финансовых проблем, в сентябре 2022 года его признали банкротом, а возрождать команду начали в 2023-м.

В 2024 году «Иртыш» стартовал во Второй лиге и уверенно выиграл свою конференцию, одержав 18 побед в 22 матчах и забив 70 мячей. На следующий год павлодарцы стали вторыми в Первой лиге и вернулись в Премьер-лигу. Это совпало с 60-летием клуба, который пять раз становился чемпионом Казахстана, в 1993, 1997, 1999, 2002 и 2003 годах, и выигрывал Кубок страны.

«Иртыш» всегда был и остается гордостью нашего региона, клубом с богатой историей и преданными болельщиками. Мы прошли сложный путь: от банкротства до возрождения команды и возвращения в Премьер-лигу. Теперь важно не просто сохранить достигнутый результат, но и создать прочную основу для будущего клуба», – отметил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Новые владельцы делают ставку на детско-юношеский футбол. Талантливые воспитанники должны проходить путь от детской команды до основного состава, отдельное внимание обещают женскому футболу.

В 2028 году в регионе планируют построить стадион на 25 тыс. мест, а со следующего года в рамках государственно-частного партнерства откроется футбольная академия на 200 юных спортсменов.