Оперная певица Айгерим Алтынбек стала абсолютной победительницей Международного оперного конкурса в Италии. Казахстанская артистка завоевала не только первую премию, но и увезла домой приз зрительских симпатий, награду за лучший женский голос и специальную премию музыкального критика. Сразу после возвращения в Казахстан она поделилась впечатлениями в интервью с корреспондентом BAQ.KZ.

Айгерим начала петь в пять лет. Её первым педагогом была мама. Затем – четыре года обучения в музыкальной школе №2 в Байконуре. А уже в колледже педагог Фируза Аргынбаева первой увидела в ней именно оперную певицу. С ней Айгерим поехала на первый международный конкурс в Санкт-Петербург, и в 16 лет стала лауреатом. До сегодняшнего дня Айгерим остаётся единственной победительницей из Казахстана в этом конкурсе.

"Она мечтала увидеть меня на большой сцене. К сожалению, её уже нет с нами… Но я выхожу на сцену с её именем в сердце", – говорит певица.

С тех пор – десятки конкурсов: в России, Европе, Казахстане. Только за последние полгода Айгерим стала лауреатом конкурсов, посвящённых 100-летию Пуччини в Аркура (I место), конкурсу имени Гяуреева в Модене (III место), и получила специальную премию на конкурсе имени Миреллы Френи. Её лично вручила дочь великой оперной дивы.

"И она сказала: "Когда вы исполняли произведение, я вспомнила свою маму". Мирелла Френи – одна из самых выдающихся сопрано в мире. Услышать такое сравнение, особенно когда ты только начинаешь путь в вокале, это невероятная честь", – отмечает Алтынбек.

Затем был ещё один крупный конкурс – имени Ренаты Тебальди. Он тоже считается очень престижным: было подано более 470 заявок, а до очного прослушивания дошли только 70 из них. На этом конкурсе Айгерим заняла второе место.

Так шаг за шагом Айгерим Алтынбек уверенно поднялась по ступеням мировой сцены и дошла до XI Международного оперного конкурса CLIP 2025 в Италии.

Как прошёл конкурс

Международный оперный конкурс CLIP проводится ежегодно в итальянском городе Портофино. И каждый год уровень участников и требований растёт.

"Участвовать становится всё сложнее. Конкурс очень престижный, и уровень ожиданий крайне высокий. Я готовилась к нему около полугода. Это ежедневная работа: арии на итальянском, французском, немецком, английском языках. Всё должно быть отработано до автоматизма", – рассказывает Айгерим.

Сама структура конкурса требует исключительной собранности: три тура, в каждом – исполнение двух арий. Всего певица исполнила шесть произведений. Причём выбор арии происходит прямо на сцене: жюри на месте решает, что именно артист должен исполнить.

"Это очень трудно переключаться с одной арии на другую буквально за секунды. На других конкурсах репертуар утверждают заранее. А здесь тебе называют произведение прямо перед выступлением, и ты должен моментально собраться и выдать максимум. Это и испытание, и проверка, и, в какой-то степени, возможность", – делится певица.

При этом жюри не раскрывает баллы: оценки остаются тайной до финала, их знает только директор конкурса. Уже на заключительном концерте стало известно, что Айгерим набрала высшие баллы как от профессионального жюри, так и от зрителей.

"В первом туре я исполнила арию "Senza mamma" из оперы Джакомо Пуччини "Сестра Анжелика" и ариозо Иоланты из “Иоланты” Чайковского. Это произведения в совершенно разной стилистике, на разных языках, требующие разных техник исполнения. Нужно не просто выучить текст, нужно жить этим языком. Именно поэтому я и уехала в Италию: чтобы углублённо изучать язык, культуру, интонацию. А помимо итальянского, нужно ещё знать французский, немецкий, английский, без этого в опере невозможно", – говорит Айгерим Алтынбек.

Зрители в Италии – отдельная тема. Это публика, которая не просто любит оперу, она знает её до последней ноты.

"Они знают тексты, историю создания опер, могут наизусть повторить весь либретто. И именно поэтому очень сложно донести до них эмоцию. Но после моего выступления в финале я услышала невероятное количество тёплых слов. Это значит, что мне удалось", – отметила победительница.

Как готовится к концертам?

Айгерим Алтынбек не верит в суеверия, не зацикливается на особых приметах. Её подготовка к выступлениям – не про строгие распорядки, а про внутреннее равновесие.

"Самое главное для меня – хорошо поесть и выспаться. А ещё побыть одной. Мне важно уединение. Я могу просто посидеть в тишине, почитать или послушать книгу. Обожаю музыку без слов, например, Рахманинова. Перед важными выступлениями обязательно ставлю Второй концерт с оркестром. Это мой маленький ритуал. Он очень вдохновляет", – говорит она.

Но как только гаснет свет и открывается кулиса в ней будто просыпается другая Айгерим.

"В жизни я спокойная, даже немного застенчивая. А вот на сцене – совершенно другая. Там я как будто дома. Не могу себя контролировать: пою, летаю, растворяюсь в музыке… И когда слышу, как публика замирает и ловит каждую ноту, я чувствую, всё не зря", – говорит певица.

О планах на будущее

В этом году Айгерим поступила в Академию театра Ла Скала – одного из самых престижных оперных центров мира. Впереди подготовка к дебюту, гастроли, контракты и новые сцены.

"Сейчас как раз идёт подготовка к постановке оперы, и если всё сложится, мой дебют состоится уже в ноябре. Тогда обязательно поделюсь ещё одной прекрасной новостью. Впереди – большие, грандиозные концерты. Я подписала контракт с театром Ла Скала на два года. Планируем работать вместе, гастролировать, участвовать в спектаклях и концертах как на сцене самого Ла Скала, так и на других площадках Европы", – поделилась планами певица.

Также девушка в этом году заканчивает консерваторию в городе Парма.

"Там тоже меня ждёт много экзаменов. Из-за концертов с Хосе Каррерасом и Андреа Бочелли, я не смогла этот период быть в Парме. Я пока ещё студент", – отметила она.

Для Айгерим Алтынбек участие в крупных международных конкурсах стало не просто сценическим опытом, а настоящей точкой роста.

"Для начинающего певца это, знаете, огромная возможность. Ведь там сидят мировые звёзды: агенты, директора оперных театров. Это для меня открытие на будущее", – призналась она в беседе с корреспондентом.

Эта сцена открыла ей двери в оперные театры Европы и Латинской Америки. Уже сейчас Айгерим получила приглашения на прослушивания в знаменитые театры Флоренции и Сан-Карло, а также предложения от оперных домов Южной Америки. Она воспринимает это как шаг навстречу детской мечте – стоять на большой сцене и петь оперу.