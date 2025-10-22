Журналисты поинтересовались у нового министра просвещения, изменилась ли её позиция после перехода из депутатского корпуса в правительство, передает BAQ.KZ.

В ответ Жулдыз Сулейменова отметила, что намерена сохранить прежнюю открытость и внимание к социально уязвимым вопросам.