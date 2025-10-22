Из депутата - в министра: Жулдыз Сулейменова пообещала остаться открытой и честной
Сегодня, 16:50
78Фото: пресс-служба Мажилиса РК
Журналисты поинтересовались у нового министра просвещения, изменилась ли её позиция после перехода из депутатского корпуса в правительство, передает BAQ.KZ.
В ответ Жулдыз Сулейменова отметила, что намерена сохранить прежнюю открытость и внимание к социально уязвимым вопросам.
"Как депутат, как женщина, политик, я была открытой. Я поднимала острые вопросы, касающиеся одиноких и многодетных матерей. Вы знаете, что я сама ездила в отдалённые районы, аулы, сёла. И мне кажется, эту открытость и дальше нужно сохранять", — сказала она в кулуарах Мажилиса.
