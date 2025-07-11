Из Дубая в Казахстан вернули подельника Дикого Армана
Беглеца три года искали по миру.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанские правоохранительные органы при содействии Посольства РК в ОАЭ экстрадировали из Дубая соучастника организованной преступной группы под руководством Армана Джумагелдиева (известного как Дикий Арман), передает BAQ.KZ.
По данным следствия, подозреваемый принимал активное участие в массовых беспорядках в Алматы в январе 2022 года в составе банды Джумагелдиева. После совершения преступлений он скрылся и более двух лет находился в международном розыске. Впоследствии был задержан на территории Объединённых Арабских Эмиратов.
На родине его этапировали в следственный изолятор Астаны, где с ним продолжаются процессуальные действия.
За инкриминируемые деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
Напомним, Арман Джумагельдиев был осужден к 20 годам тюрьмы по делу о январских событиях 2022 года. Его признали виновным в руководстве организованной преступной группой, организации массовых беспорядков, бандитизме, похищении человека и незаконном лишении свободы.
В феврале 2025 года сообщалось, что Дикий Арман пытался вскрыть себе вены в колонии Костаная.
Самое читаемое
- Саксаул против пыли: на дне Арала продолжают восстанавливать жизнь
- Оставить историю для потомков: как в Семее борются за старинную архитектуру
- Ядовитые пауки атакуют Жетысу, пострадали 21 человек
- Заявление Перизат Кайрат о побоях: полиция показала видео из СИЗО
- "Запах стоит ужасный": столбы газа вырывались из-под земли в Талдыкоргане