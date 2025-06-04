Когда в начале начале апреля 2024 года Министерство экологии и природных ресурсов запустило республиканскую инициативу "Таза Қазақстан", мало кто ожидал, что она так быстро выйдет за рамки стандартных субботников. Но спустя всего несколько месяцев акция превратилась в массовое движение с реальными результатами и вдохновляющими историями. Промежуточные итоги общенациональной экокампании в материале корреспондента BAQ.KZ.

Только с начала текущего года в стране проведено 405 экологических мероприятий. В рамках масштабных акций "Чистый город", "Таза аймақ", "Чистые берега", "Всеказахстанский день посадки деревьев" в дело включились около 1,4 миллиона казахстанцев, в том числе 82 тысячи волонтеров.

Итог впечатляющий:

собрано свыше 121 тысячи тонн отходов,

очищено почти 584 тысячи гектаров территорий,

высажено более 1,7 миллиона деревьев.

И это не просто цифры. Это чистые берега рек, обновлённые лесополосы, ожившие скверы и улыбающиеся люди, которые сами строят свой завтрашний день.

Особое внимание в акции уделяется экологическому просвещению. Проведены лекции, конкурсы, экскурсии и эко-часы – более 5000 студентов стали их участниками. Они не просто слушают, они участвуют, проектируют, реализуют свои идеи.

В рамках природоохранных мероприятий:

собрано 342 рыболовные сети,

восстановлен 21 родник,

установлено 1982 скворечника.

Это простые, но важные дела, которые возвращают природе её дыхание.

Экопраздник в Астане

Особым событием стал экофестиваль "Таза Қазақстан", который прошёл в Астане с 21 по 23 апреля. Он собрал студентов, экологов, бизнесменов, волонтёров и даже Президента страны. На выставке были представлены проекты по переработке отходов, инициативы промышленных гигантов, таких как ERG, ТШО, КПО и Казахмыс, а также стартапы и школьные экопроекты. Посетителями стали более 1500 человек, включая студентов столичных вузов.

Фестиваль показал, что "Таза Қазақстан" – это не просто уборка, это модернизация мышления, переосмысление ценностей, развитие зелёных технологий и новые партнёрства.

Очистка берегов в Алматинской области

В Жамбылском районе Алматинской области в преддверии Дня эколога проведена экоакция "Чистый берег – чистая река" с целью очистки реки Узынкаргалы. В мероприятии приняли участие более 100 человек, в том числе местные жители, молодежь, активисты и представители общественных организаций.

Цель акции - очистить пляжную зону, предотвратить загрязнение водоемов и привлечь внимание общественности к охране окружающей среды.

Председатель местного совета матерей Зияш Мамедова отметила, что "Таза Қазақстан" - это экологическая программа, которая имеет большое значение для нашей страны, будущего, а также окружающей среды.

"Такие добрые меры будут способствовать формированию экологической культуры в среде наших земляков и поддержанию чистоты окружающей среды", - сказала активистка.

В ходе акции участники очистили территорию реки от бытовых отходов, пластиковых бутылок, бумаги и другого мусора. В результате было собрано более 3 тонн мусора.

Зелёная Караганда

В Караганде работы по озеленению затронули важные общественные пространства: в сквере имени Кузембаева высажено около 300 деревьев, порядка 500 появилось вдоль улицы Карла Маркса начиная от сквера Сырдарья. Крупный участок озеленён в районе Курьяновки – здесь посадили почти 2000 клёнов.

Высадка осуществляется как весной, так и осенью – с учётом агротехнических рекомендаций. Выбор пал на устойчивые к резким климатическим изменениям и почвам породы – клён, берёзу, вяз и тополь.

Кроме планового озеленения, ведутся и компенсационные посадки – на месте снесённых деревьев либо в рамках строительных и инженерных работ.

С начала этого года в районе высажено 1500 деревьев.

До конца 2025 года ожидается посадка ещё не менее 5000 саженцев, 90% из которых по компенсационным обязательствам.

ВКО: личный пример акима

В Восточно-Казахстанской области к акции присоединился аким региона Нурымбет Сактаганов, который во время поездки в район Үлкен Нарын принял участие в посадке деревьев. В рамках мероприятия в сквере "Тәуелсіздік" в районном центре было высажено 50 саженцев деревьев.

"Сегодня на земле Большого Нарына проходит хорошее мероприятие – акция "Таза Қазақстан". Все акимы городов и районов высадили сегодня по одному дереву. Думаю, эту традицию в дни проведения выездных заседаний акимата мы будем продолжать", – отметил глава региона.

Сактаганов подчеркнул, что суть экологической акции заключается не только в наведении чистоты и озеленении территории.

"Все мы знаем, что чисто не там, где убирают, но и там, где не мусорят. Но, кроме этого, есть глубинный смысл акции – в стремлении к душевной чистоте. Мы сами должны стать чище, стать честными, справедливыми, добрыми, помогать нуждающимся и постоянно работать над собой", –резюмировал он.

"Таза Қазақстан" – это только начало

Главное в этой инициативе – не только цифры и факты, а энергия единения. Люди из разных регионов, профессий и возрастов объединяются, чтобы сделать страну чище, зеленее и уютнее. Акция показала, что экологическое будущее Казахстана в руках самих казахстанцев. И, похоже, это только начало большого зелёного пути.