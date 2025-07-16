Из Европы — в Жетысу: в Талдыкоргане заработал филиал итальянского вуза
Акимат выделил 14 грантов — преимущественно для будущих специалистов в аграрной сфере.
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На базе Жетысуского университета имени Ильяса Жансугурова начал работу филиал Политехнического университета Марке (Италия), передает BAQ.KZ. Проект реализован в рамках поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об открытии филиалов зарубежных вузов в стране, сообщает министерство науки и высшего образования.
Филиал будет готовить специалистов в сферах сельского хозяйства, цифровых технологий, туризма, пищевой инженерии и экономики. Как отмечают в министерстве, учебные программы будут ориентированы на потребности региона, где аграрный сектор остаётся одним из основных. По словам министра науки Саясата Нурбека, в области уже реализуются программы двойных дипломов по агрономии и сельскохозяйственным технологиям. В рамках нового проекта предполагается участие иностранных преподавателей и проведение совместных научных исследований. Выпускникам будут выдавать дипломы казахстанского и итальянского вузов.
В области Жетысу на сегодняшний день реализуются совместные программы двойного диплома по направлениям "Агрономия" и "Сельскохозяйственные науки и технологии". В настоящее время аграрным тепличным комплексам особенно нужны квалифицированные агрономы и специалисты, владеющие цифровыми технологиями. В этом контексте открытие филиала является конкретным шагом для удовлетворения данной потребности", – отметил министр.
На первом этапе акиматом области Жетысу выделено 14 образовательных грантов для студентов филиала. Во время церемонии открытия посол Италии в Казахстане Антонелло Де Риу заявил, что проект станет частью расширения образовательного и научного сотрудничества между двумя странами. Преподавание в филиале частично будет вестись профессорами из Италии. Также запланированы международные стажировки и академический обмен. В перспективе, как сообщается, филиал может стать одной из площадок для совместных исследовательских проектов.
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