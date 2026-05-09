Из горящего цеха вынесли 12 баллонов в Жамбылской области

В селе Кулан района имени Турара Рыскулова Жамбылской области произошёл пожар в цехе по производству холодильного оборудования, передает BAQ.kz.

Огонь охватил производственное помещение и навес.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. Слаженными действиями спасателей из горящего здания были вынесены 11 кислородных и 1 газовый баллон. Это позволило предотвратить возможный взрыв и не допустить более серьёзных последствий, а также распространения огня на соседние объекты.

Пожарные быстро ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

В тушении пожара участвовали сотрудники МЧС, а также представители местных исполнительных органов и других взаимодействующих служб.

В настоящее время устанавливается причина возгорания.