Из горящего ТЦ в Санкт-Петербурге эвакуировали 200 человек
Сегодня, 03:18
Фото: Pixabay.com
Пожар произошел в здании на Владимирском проспекте в Санкт-Петербурге, эвакуированы 200 человек, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.
"В 15:57 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Владимирский пр., д. 19. Из здания эвакуированы 200 человек", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу.
По этому адресу расположен торговый центр "Владимирский пассаж".
В подсобном помещении происходило горение на площади 2 кв. м. В 16:18 пожар ликвидирован.
Информация о пострадавших не поступала. К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.
