Пожар произошел в здании на Владимирском проспекте в Санкт-Петербурге, эвакуированы 200 человек, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

"В 15:57 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Владимирский пр., д. 19. Из здания эвакуированы 200 человек", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу.

По этому адресу расположен торговый центр "Владимирский пассаж".

В подсобном помещении происходило горение на площади 2 кв. м. В 16:18 пожар ликвидирован.

Информация о пострадавших не поступала. К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.