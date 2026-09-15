Из горящей бани чудом спаслись девять человек в Уральске
15 Сентября 2026, 07:08
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15 Сентября 2026, 07:0815 Сентября 2026, 07:08
92Фото: pixabay.com
В микрорайоне Северо-Восток-2 в Уральске произошел пожар в парильном помещении банного комплекса. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались девять человек.
По прибытии первых подразделений пожарных горение происходило на цокольном этаже. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание на небольшой площади, не допустив распространения огня на другие помещения. В результате происшествия никто не пострадал.
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