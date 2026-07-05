Из горящей многоэтажки в Рудном спасли ребенка и взрослого
Сегодня 2026, 21:21
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Сегодня 2026, 21:21Сегодня 2026, 21:21
134Фото: МЧС РК
В Рудном Костанайской области произошел пожар в квартире на первом этаже четырехэтажного жилого дома. По информации ДЧС, площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Сотрудники ДЧС спасли двух человек, в том числе одного ребенка, по лестничному маршу.
Также из здания были эвакуированы 10 жителей. Пожар полностью ликвидирован. На месте происшествия работали подразделения ДЧС, сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи. Информация о пострадавших уточняется. Причина пожара устанавливается.
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