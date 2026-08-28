Из горящей высотки в Алматы вывели больше сотни человек
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В Алматы загорелась квартира на 11-м этаже жилого дома, из здания вывели больше 100 человек. Обошлось без пострадавших, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС.
Сообщение на пульт «112» поступило сегодня. Горела 12-этажка в микрорайоне Дарабоз Алатауского района.
Приехавшие первыми подразделения выяснили, что открытое горение идет в кухне одной из квартир на 11-м этаже.
Спасатели начали разведку и сразу приступили к эвакуации жильцов. Звенья газодымозащитной службы вывели по лестничному маршу 10 человек, среди них четверо детей.
Спускали их в спасательных колпаках. Такое устройство надевают на голову, оно подает чистый воздух и дает пройти через задымленный подъезд, не надышавшись продуктами горения.
Остальных жильцов, около 100 человек, эвакуировали из здания.
Опасность в высотке создает не только сам огонь. Дым по лестничной клетке уходит вверх, и под угрозой оказываются квартиры выше очага, поэтому людей выводят и с верхних этажей.
Пожар потушен. Причины возгорания устанавливаются.
В МЧС напоминают, что о пожаре или другой чрезвычайной ситуации нужно сразу сообщать по номеру «112».
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