Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил об эвакуации казахстанцев из зоны повышенной напряжённости на Ближнем Востоке. За последние дни из Ирана были вывезены 230 человек, из Израиля — 66. Однако в регионе всё ещё остаются тысячи граждан Казахстана, передаёт BAQ.KZ.

"На прошлой неделе была проведена большая работа. В настоящее время, в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, нами были эвакуированы 230 человек из Ирана и 66 человек из Израиля. Этот процесс был крайне сложным и дался нелегко", — заявил Айбек Смадияров.

По данным МИД, в Израиле и Египте продолжают находиться более трёх тысяч граждан Казахстана. В Иране остаётся около 50 человек, из которых более половины — это сотрудники организаций, не имеющие возможности покинуть страну из-за служебных обязательств.

"Что касается наших граждан в Иране, они покидают страну через Азербайджан, Туркменистан и Армению. Все эти маршруты координируются нашими посольствами. Используя опыт, накопленный, в том числе, в Украине, нам удалось оперативно организовать процесс эвакуации за один–два–три дня", — подчеркнул Смадияров.

Он также отметил, что на начальном этапе не все граждане вышли на связь, что затруднило эвакуацию. Сейчас, по его словам, чартерные рейсы не осуществляются, однако продолжается помощь через альтернативные маршруты.

"Если среди слушающих нас есть те, кто находится в Израиле или Иране — просим как можно скорее связаться с нашими посольствами, сообщить о своём местонахождении и обозначить: хотят ли они остаться в стране или им нужна помощь в выезде", — обратился он к казахстанцам.

МИД также выступил с рекомендацией воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока с туристическими целями в текущих условиях.

"Начиная с сегодняшнего дня, рекомендуем серьёзно подумать и осознать всю степень ответственности. Ведь если ситуация обострится, нам будет крайне сложно помочь. Мы просим подходить к таким решениям с максимальной осторожностью", — отметил официальный представитель.

По последним данным, в Израиле остаётся около 170 граждан Казахстана. Они самостоятельно покидают страну через доступные аэропорты.