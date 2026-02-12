Из какого источника будет финансироваться референдум, рассказали в Минфине

Сегодня, 10:39
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
freepik.com Сегодня, 10:39
Сегодня, 10:39
86
Фото: freepik.com

Министерство финансов Казахстана пока не получило официального запроса на финансирование референдума. Об этом в кулуарах Сената сообщил вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков, передает BAQ.KZ.

По его словам, Центральная избирательная комиссия планирует направить соответствующий документ в ближайшее время.

– Мы связались с Центральной избирательной комиссией. Они сообщили, что направят запрос сегодня после обеда либо завтра до обеда. На данный момент он в Минфин ещё не поступил, — сказал он.

Отвечая на вопрос о возможном источнике средств, вице-министр уточнил, что финансирование планируется осуществлять из резерва Правительства.

Также Даурен Темирбеков прокомментировал прозвучавшую ранее оценку о возможном выделении 20 млрд тенге.

– У меня такой информации нет. Дождёмся официальных данных от Центральной избирательной комиссии. Когда они представят нам расчёты, мы сообщим, какая сумма потребуется на проведение референдума, — добавил вице-министр.

Самое читаемое

Наверх