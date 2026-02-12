Из какого источника будет финансироваться референдум, рассказали в Минфине
Министерство финансов Казахстана пока не получило официального запроса на финансирование референдума. Об этом в кулуарах Сената сообщил вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков, передает BAQ.KZ.
По его словам, Центральная избирательная комиссия планирует направить соответствующий документ в ближайшее время.
– Мы связались с Центральной избирательной комиссией. Они сообщили, что направят запрос сегодня после обеда либо завтра до обеда. На данный момент он в Минфин ещё не поступил, — сказал он.
Отвечая на вопрос о возможном источнике средств, вице-министр уточнил, что финансирование планируется осуществлять из резерва Правительства.
Также Даурен Темирбеков прокомментировал прозвучавшую ранее оценку о возможном выделении 20 млрд тенге.
– У меня такой информации нет. Дождёмся официальных данных от Центральной избирательной комиссии. Когда они представят нам расчёты, мы сообщим, какая сумма потребуется на проведение референдума, — добавил вице-министр.
