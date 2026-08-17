Из Казахстана смогут чаще летать в Стамбул, Анталью и Бодрум
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Казахстан и Турция договорились значительно расширить возможности для выполнения регулярных пассажирских рейсов. По ключевым и туристическим направлениям их разрешенное количество увеличится со 120 до 224 в неделю, сообщает Министерство транспорта РК.
Новый меморандум о сотрудничестве в области гражданской авиации стороны подписали 14 августа по итогам переговоров в Стамбуле.
Больше рейсов в Стамбул, Астану, Алматы и Шымкент
На основных направлениях количество разрешенных рейсов увеличено с 76 до 138 в неделю для авиакомпаний обеих стран.
Речь идет о маршрутах:
- Стамбул – Астана, Алматы и Шымкент;
- Анкара – Астана и Алматы.
При этом договоренности устанавливают максимально разрешенную частоту полетов. Это не означает, что все 138 рейсов появятся в расписании сразу: фактическое количество будет зависеть от планов авиакомпаний и спроса.
В Анталью и Бодрум смогут летать чаще
Значительно увеличены возможности и на популярных туристических направлениях.
Количество разрешенных рейсов между Антальей и Бодрумом и городами Казахстана вырастет с 44 до 86 в неделю.
В результате общий лимит по основным и туристическим маршрутам между двумя странами увеличен со 120 до 224 рейсов в неделю.
На остальных направлениях авиакомпании Казахстана и Турции смогут выполнять до 14 рейсов в неделю. Это создает возможность для появления новых прямых маршрутов между городами двух стран.
Расширят и грузовые перевозки
Стороны также договорились разрешить до 76 грузовых рейсов для авиакомпаний обеих стран с использованием пятой свободы воздуха. Она позволяет перевозчику выполнять перевозки между иностранными государствами в рамках маршрута, связанного со страной регистрации авиакомпании.
Кроме того, Казахстан и Турция намерены усилить сотрудничество в сфере безопасности полетов, развития аэропортов, расследования авиационных происшествий и цифровизации гражданской авиации.
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