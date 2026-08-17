Казахстан и Турция договорились значительно расширить возможности для выполнения регулярных пассажирских рейсов. По ключевым и туристическим направлениям их разрешенное количество увеличится со 120 до 224 в неделю, сообщает Министерство транспорта РК.

Новый меморандум о сотрудничестве в области гражданской авиации стороны подписали 14 августа по итогам переговоров в Стамбуле.

Министерство транспорта РК

Больше рейсов в Стамбул, Астану, Алматы и Шымкент

На основных направлениях количество разрешенных рейсов увеличено с 76 до 138 в неделю для авиакомпаний обеих стран.

Речь идет о маршрутах:

Стамбул – Астана, Алматы и Шымкент;

Анкара – Астана и Алматы.

При этом договоренности устанавливают максимально разрешенную частоту полетов. Это не означает, что все 138 рейсов появятся в расписании сразу: фактическое количество будет зависеть от планов авиакомпаний и спроса.

В Анталью и Бодрум смогут летать чаще

Значительно увеличены возможности и на популярных туристических направлениях.

Количество разрешенных рейсов между Антальей и Бодрумом и городами Казахстана вырастет с 44 до 86 в неделю.

В результате общий лимит по основным и туристическим маршрутам между двумя странами увеличен со 120 до 224 рейсов в неделю.

На остальных направлениях авиакомпании Казахстана и Турции смогут выполнять до 14 рейсов в неделю. Это создает возможность для появления новых прямых маршрутов между городами двух стран.

Министерство транспорта РК

Расширят и грузовые перевозки

Стороны также договорились разрешить до 76 грузовых рейсов для авиакомпаний обеих стран с использованием пятой свободы воздуха. Она позволяет перевозчику выполнять перевозки между иностранными государствами в рамках маршрута, связанного со страной регистрации авиакомпании.

Кроме того, Казахстан и Турция намерены усилить сотрудничество в сфере безопасности полетов, развития аэропортов, расследования авиационных происшествий и цифровизации гражданской авиации.