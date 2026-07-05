Из Китая в Алматы прибыл туристический поезд с десятками путешественников
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В Алматы прибыл международный туристический поезд по маршруту Сиань – Алматы, доставивший около 60 туристов из Китая. Проект реализован в рамках развития железнодорожного туризма между двумя странами. Поезд отправился из китайского города Сиань 29 июня и пересек границу через станцию Хоргос.
По территории Казахстана пассажиры продолжили путь на составе АО «Пассажирские перевозки», для которого был разработан специальный график движения. В ближайшие дни китайские туристы посетят основные достопримечательности Алматы и познакомятся с культурой и туристическим потенциалом города в рамках экскурсионной программы.
Обратный рейс в Китай запланирован на 6 июля. Туристы вернутся через станцию Хоргос. В КТЖ отметили, что запуск туристического поезда стал частью инициатив по развитию железнодорожного туризма и укреплению культурных и туристических связей между Казахстаном и Китаем.
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