Из Костаная хотят открыть рейсы в Стамбул и Вьетнам
В Костанайской области планируют расширить географию международных авиаперевозок. О новых направлениях на заседании Правительства сообщил заместитель акима региона Берик Танжариков, передает BAQ.kz.
Пассажиропоток увеличивается
По его словам, в последние годы в аэропорту Костаная наблюдается устойчивый рост пассажиропотока. Если в 2022 году воздушная гавань обслужила около 295 тысяч пассажиров, то в 2025 году этот показатель вырос почти до 450 тысяч человек.
В текущем году власти ожидают дальнейший рост - до 500 тысяч пассажиров.
"Увеличена частота рейсов в Астану и Алматы, с мая рейс Костанай - Шымкент стал круглогодичным, выполняются рейсы в Москву и Египет", - сообщил Берик Танжариков.
Новые маршруты
Кроме того, уже в июне планируется запуск нового международного рейса по маршруту Костанай - Ташкент.
Также в регионе рассматривают возможность открытия новых туристических направлений. В их числе - Фукуок и Нячанг во Вьетнаме, а также Стамбул.
В акимате считают, что расширение авиасообщения позволит увеличить туристический поток, повысить транспортную доступность региона и укрепить деловые связи с зарубежными странами.
