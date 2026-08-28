Из лета сразу в заморозки: Казахстан накроет резкая смена погоды

В Казахстане объявили штормовое предупреждение на период с 29 августа по 2 сентября. В разных регионах страны ожидаются резкие перепады погоды – от заморозков и мокрого снега до сильной жары, гроз, града и шквалистого ветра.

По данным Казгидромета, заморозки до 1–3 градусов прогнозируются в северных и центральных регионах. 30–31 августа они ожидаются на западе и севере Костанайской и Северо-Казахстанской областей. С 31 августа по 1 сентября – на западе и севере Актюбинской области, а с 31 августа по 2 сентября – в отдельных районах Акмолинской и Карагандинской областей. 1–2 сентября заморозки возможны также в Павлодарской области, области Абай и Восточно-Казахстанской области.

Одновременно на севере и востоке страны прогнозируются дожди с переходом в мокрый снег. В отдельных регионах ожидаются грозы, град и шквал. Порывы ветра могут достигать 23–28 м/с.

При этом на юге и юго-востоке сохранится жара. В Алматинской области и области Жетысу температура местами может подняться до +35–37 градусов.

В ряде регионов также сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Штормовые предупреждения связаны одновременно с резким похолоданием на севере страны и жаркой сухой погодой на юге.