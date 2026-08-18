Из музея в Италии украли четыре картины эпохи Возрождения

В Мессине на Сицилии из музея украли четыре картины XV века, автором которых считается знаменитый художник эпохи Возрождения Антонелло да Мессина. Кражу подтвердил министр культуры Италии Алессандро Джули. Из Регионального междисциплинарного музея исчезли три части полиптиха Сан-Грегорио, а также двусторонняя картина с изображениями «Мадонны с младенцем» и «Христа в Пиете».

По предварительным данным, преступление произошло вечером 16 августа. При этом сигнализация не сработала. Полиция выясняет, как злоумышленникам удалось проникнуть в музей и вынести произведения. Следствие рассматривает версию о заказной краже для последующей продажи на черном рынке. Все четыре работы написаны на деревянных досках, поэтому вынести их незаметно было сложнее, чем обычные картины на холсте.

В музее назвали произошедшее огромной потерей для Мессины и всего мира искусства. Полиция продолжает поиски похищенных произведений.