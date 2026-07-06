Из музея во Франции украли драгоценности на 4 млн евро
Злоумышленники похитили около 20 ювелирных изделий.
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В музее ювелирного искусства Лалик во французской коммуне Винжен-сюр-Модер произошло крупное ограбление. Стоимость похищенных драгоценностей оценивается примерно в €4 млн.
Как сообщает газета Le Parisien, ограбление произошло около 05:30 по местному времени. Проникнув в здание, преступники сразу направились в зал с ювелирными украшениями. Несмотря на сработавшую сигнализацию, задержать их не удалось. Пока охранная компания проверяла причину тревоги, первой на место происшествия прибыла уборщица, которая и вызвала полицию.
Отмечается, что после ограбления Лувра в октябре 2025 года музей Лалик был включен в список уязвимых объектов и находился под особым наблюдением.
Музей, открытый в 2011 году рядом с фабрикой французского художника и ювелира Рене Лалика, посвящен его творчеству. Коллекция насчитывает более 650 экспонатов.
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