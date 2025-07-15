Из Нацфонда не планируются целевые трансферты в бюджет на следующие три года – глава Кабмина
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В проекте республиканского бюджета на следующие три года не закладываются целевые трансферты из Национального фонда. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, передает BAQ.KZ.
"Недавно на совместном заседании Палат Парламента я говорил об этом: в проекте республиканского бюджета на следующую трехлетку мы не закладываем целевые трансферты из Национального фонда. Ограничиваемся только тем, что положено по закону, - это гарантированный трансферт. А средства Национального фонда, как неоднократно говорил Глава государства, должны расходоваться исключительно на крупные, инфраструктурные проекты", - сказал Бектенов.
Он также отметил, что вопрос сохранности и увеличения активов Национального фонда постоянно в фокусе внимания Главы государства, правительства и Национального банка.
"Это очень важный вопрос", - подчернул Бектенов.
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