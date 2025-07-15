В проекте республиканского бюджета на следующие три года не закладываются целевые трансферты из Национального фонда. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, передает BAQ.KZ.

"Недавно на совместном заседании Палат Парламента я говорил об этом: в проекте республиканского бюджета на следующую трехлетку мы не закладываем целевые трансферты из Национального фонда. Ограничиваемся только тем, что положено по закону, - это гарантированный трансферт. А средства Национального фонда, как неоднократно говорил Глава государства, должны расходоваться исключительно на крупные, инфраструктурные проекты", - сказал Бектенов.

Он также отметил, что вопрос сохранности и увеличения активов Национального фонда постоянно в фокусе внимания Главы государства, правительства и Национального банка.