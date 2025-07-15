LIVE LIVE
LIVE
  • 15 Июля, 12:35
  • BAIGENEWS

Из Нацфонда не планируются целевые трансферты в бюджет на следующие три года – глава Кабмина

Сегодня, 11:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ Сегодня, 11:11
Сегодня, 11:11
127
Фото: BAQ.KZ

В проекте республиканского бюджета на следующие три года не закладываются целевые трансферты из Национального фонда. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, передает BAQ.KZ.

"Недавно на совместном заседании Палат Парламента я говорил об этом: в проекте республиканского бюджета на следующую трехлетку мы не закладываем целевые трансферты из Национального фонда. Ограничиваемся только тем, что положено по закону, - это гарантированный трансферт. А средства Национального фонда, как неоднократно говорил Глава государства, должны расходоваться исключительно на крупные, инфраструктурные проекты", - сказал Бектенов.

Он также отметил, что вопрос сохранности и увеличения активов Национального фонда постоянно в фокусе внимания Главы государства, правительства и Национального банка.

"Это очень важный вопрос", - подчернул Бектенов. 

Самое читаемое

Наверх