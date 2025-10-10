В Казахстан экстрадирован гражданин, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 293 миллионов тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Совместными усилиями Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу и при содействии Посольства Казахстана в Объединённых Арабских Эмиратах подозреваемый был задержан в ОАЭ и передан казахстанским правоохранительным органам.

По данным следствия, с 2018 по 2020 годы он, занимая должность директора коммерческой компании, намеренно уклонялся от уплаты корпоративного подоходного налога и НДС, причинив значительный ущерб государству. После выявления преступления фигурант дела скрылся и находился в международном розыске более года. Лишь в сентябре текущего года он был задержан на территории Эмиратов, после чего экстрадиция прошла в установленном порядке.

В настоящее время он водворён в следственный изолятор, а в отношении него продолжается расследование. Согласно Уголовному кодексу Казахстана, за подобное экономическое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.

По информации Генеральной прокуратуры, это уже девятый случай экстрадиции разыскиваемых граждан из ОАЭ в этом году, что подчеркивает усилившееся международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями.