На Электронной торговой площадке повторно выставлены на продажу предметы из особняка бывшего председателя КНБ Карима Масимова, передает BAQ.KZ.

Всего на аукцион отправлены 11 лотов общей стартовой стоимостью 3,5 млн тенге.

Среди них — авторучка Montegrappa Italia за 440 тысяч тенге и сувенирная ручка Viskonti Firenze за 402 тысячи тенге. Ранее их пытались продать дороже — за 628 и 575 тысяч тенге соответственно, однако покупателей не нашлось.

На торгах также представлены 13 коллекционных и сувенирных монет стоимостью от 80 до 198 тысяч тенге. Кроме того, на продажу выставлены:

кожаный ремень с национальным орнаментом — 183 тыс. тг;

сабля в ножнах — 930 тыс. тг;

кинжал из стали — 185 тыс. тг;

сабля из жёлтого металла — 837 тыс. тг;

два топора — 38 тыс. тг.

Аукцион состоится 7 октября в 12:00.

Компания по управлению возвращёнными активами не уточняет, у кого именно изъяты изделия, однако все они входят в перечень имущества особняка, принадлежавшего Кариму Масимову.