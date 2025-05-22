Маркетолог из Павлодара Альбина Бунеску стала частью команды одного из самых титулованных футбольных клубов мира — мадридского "Реала". Об этом она сообщила на своей странице в соцсетях, подтвердив официальное трудоустройство в отдел маркетинга клуба, передает BAQ.KZ.

"Теперь я — часть команды Real Madrid Marketing Team. Впереди много работы, международные проекты, и я к ним готова", — написала Альбина.

По словам специалистки, путь в клуб начался с поступления в магистратуру по спортивному маркетингу в Real Madrid Graduate School. Из всех студентов возможность пройти отбор в клуб получили только четверо, и Альбина — единственная представительница Казахстана.

В своем посте Альбина рассказала:

12 лет работает в маркетинге;

реализовала более 180 кейсов с казахстанскими и международными брендами;

является сооснователем Astana Marketing Club;

в 2018 году продала квартиру в Астане ради учебы в Мадриде — решительный шаг, который, по её словам, полностью изменил жизнь.