Из Павлодара в Мадрид: казахстанка начала карьеру в "Реале"
Казахстанка Альбина Бунеску получила работу в "Реал Мадриде".
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Маркетолог из Павлодара Альбина Бунеску стала частью команды одного из самых титулованных футбольных клубов мира — мадридского "Реала". Об этом она сообщила на своей странице в соцсетях, подтвердив официальное трудоустройство в отдел маркетинга клуба, передает BAQ.KZ.
"Теперь я — часть команды Real Madrid Marketing Team. Впереди много работы, международные проекты, и я к ним готова", — написала Альбина.
По словам специалистки, путь в клуб начался с поступления в магистратуру по спортивному маркетингу в Real Madrid Graduate School. Из всех студентов возможность пройти отбор в клуб получили только четверо, и Альбина — единственная представительница Казахстана.
В своем посте Альбина рассказала:
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12 лет работает в маркетинге;
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реализовала более 180 кейсов с казахстанскими и международными брендами;
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является сооснователем Astana Marketing Club;
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в 2018 году продала квартиру в Астане ради учебы в Мадриде — решительный шаг, который, по её словам, полностью изменил жизнь.
"Когда-то я выбрала не квартиру, а знания. Сегодня я работаю в "Реал Мадриде" — и это только начало", — подчеркнула она.
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