Из Персидского залива вывезли 14 млн баррелей иракской нефти после ослабления напряженности

Из Персидского залива за последние десять дней вывезли около 14 млн баррелей иракской нефти, поставки которой ранее были задержаны из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию движения танкеров.

По информации агентства, возобновить экспорт удалось после снижения напряженности в районе Ормузского пролива на фоне режима прекращения огня между США и Ираном.

Танкеры с иракской нефтью покинули Персидский залив во второй половине июня и направились к покупателям в странах Азии, Европы и США.

Как отмечает Bloomberg, объем вывезенной нефти соответствует примерно 1,4 млн баррелей в сутки за десятидневный период.





