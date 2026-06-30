Из Персидского залива вывезли 14 млн баррелей иракской нефти после ослабления напряженности
Танкеры с иракской нефтью покинули Персидский залив во второй половине июня.
Сегодня 2026, 00:39
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Сегодня 2026, 00:39Сегодня 2026, 00:39
180Фото: Reuters
Из Персидского залива за последние десять дней вывезли около 14 млн баррелей иракской нефти, поставки которой ранее были задержаны из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию движения танкеров.
По информации агентства, возобновить экспорт удалось после снижения напряженности в районе Ормузского пролива на фоне режима прекращения огня между США и Ираном.
Танкеры с иракской нефтью покинули Персидский залив во второй половине июня и направились к покупателям в странах Азии, Европы и США.
Как отмечает Bloomberg, объем вывезенной нефти соответствует примерно 1,4 млн баррелей в сутки за десятидневный период.
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