В Костанае произошёл пожар в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного жилого дома. Сообщение о возгорании поступило в службу 112, после чего на место оперативно прибыли пожарные расчёты МЧС и медики, передаёт BAQ.KZ.

Огнеборцы по лестничному маршу с использованием спасательных колпаков эвакуировали четверых человек, включая одного ребёнка. Все пострадавшие были переданы бригаде скорой помощи для обследования. Ещё одного мужчину спасли с помощью автолестницы.

Пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки благодаря слаженным действиям специалистов. Причина возгорания устанавливается.

Спасатели призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности при использовании электрических и отопительных приборов, чтобы избежать подобных происшествий.