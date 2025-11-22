  • 22 Ноября, 12:01

Из пожара в многоэтажке Костаная спасены пять человек, среди них ребёнок

Пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки

Сегодня, 10:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 10:33
Сегодня, 10:33
153
Фото: Pixabay.com

В Костанае произошёл пожар в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного жилого дома. Сообщение о возгорании поступило в службу 112, после чего на место оперативно прибыли пожарные расчёты МЧС и медики, передаёт BAQ.KZ.

Огнеборцы по лестничному маршу с использованием спасательных колпаков эвакуировали четверых человек, включая одного ребёнка. Все пострадавшие были переданы бригаде скорой помощи для обследования. Ещё одного мужчину спасли с помощью автолестницы.

Пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки благодаря слаженным действиям специалистов. Причина возгорания устанавливается.

Спасатели призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности при использовании электрических и отопительных приборов, чтобы избежать подобных происшествий.

Самое читаемое

Наверх