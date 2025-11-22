Из пожара в многоэтажке Костаная спасены пять человек, среди них ребёнок
Пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки
В Костанае произошёл пожар в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного жилого дома. Сообщение о возгорании поступило в службу 112, после чего на место оперативно прибыли пожарные расчёты МЧС и медики, передаёт BAQ.KZ.
Огнеборцы по лестничному маршу с использованием спасательных колпаков эвакуировали четверых человек, включая одного ребёнка. Все пострадавшие были переданы бригаде скорой помощи для обследования. Ещё одного мужчину спасли с помощью автолестницы.
Пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки благодаря слаженным действиям специалистов. Причина возгорания устанавливается.
Спасатели призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности при использовании электрических и отопительных приборов, чтобы избежать подобных происшествий.
