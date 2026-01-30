Из проекта Конституции исключили термин "духовно-нравственные ценности"
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Понятие "духовно-нравственные ценности" исключили из предлагаемого проекта Конституции Казахстана, сообщил на заседании Комиссии по конституционным реформам Государственный советник Ерлан Карин, передает BAQ.KZ.
"Вокруг понятия “система духовно-нравственных ценностей общества” было много разных мнений и обсуждений. Члены комиссии Карлыгаш Жаманкулова, Адиль Балтабаев и другие поднимали этот вопрос", — сказал Ерлан Карин.
По итогам обсуждения предложения членов комиссии были приняты.
Как уточнил Адиль Балтабаев, вместо этого предлагается использовать термин "нравственность общества" - public morality.
"Теперь вместо него предлагается использовать термин "нравственность общества" - public morality. Это международно признанное понятие, которое закреплено в ключевых документах по правам человека, включая Международный пакт о гражданских и политических правах ООН. Это важный и, без преувеличения, принципиальный результат.
Результат диалога, аргументов и профессиональной работы", - написал в социальных сетях журналист.
Самое читаемое
- ВОЗ: Летальность вируса НИПАХ – до 75%
- В Шымкенте женщина погибла от ножевых ранений, подозреваемый ранен при задержании
- Нарушения на 203 млрд тенге: аудиторы разнесли эффективность расходов в Алматы
- Главу "OrdaMed" Еркина Длимбетова объявили в розыск
- Как погашать ипотеку пенсионными: Отбасы банк объяснил новые правила