Понятие "духовно-нравственные ценности" исключили из предлагаемого проекта Конституции Казахстана, сообщил на заседании Комиссии по конституционным реформам Государственный советник Ерлан Карин, передает BAQ.KZ.

"Вокруг понятия “система духовно-нравственных ценностей общества” было много разных мнений и обсуждений. Члены комиссии Карлыгаш Жаманкулова, Адиль Балтабаев и другие поднимали этот вопрос", — сказал Ерлан Карин.

По итогам обсуждения предложения членов комиссии были приняты.

Как уточнил Адиль Балтабаев, вместо этого предлагается использовать термин "нравственность общества" - public morality.

"Теперь вместо него предлагается использовать термин "нравственность общества" - public morality. Это международно признанное понятие, которое закреплено в ключевых документах по правам человека, включая Международный пакт о гражданских и политических правах ООН. Это важный и, без преувеличения, принципиальный результат.

Результат диалога, аргументов и профессиональной работы", - написал в социальных сетях журналист.