Из психцентра в Алматы сбежали двое пациентов
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В Алматы из Центра психического здоровья 31 мая в вечернее время сбежали два пациента. Как сообщили волонтеры, оба мужчины страдают психическими расстройствами и нуждаются в постоянном медицинском наблюдении, передает BAQ.KZ.
Сейчас их активно ищут волонтеры, полиция и неравнодушные горожане.
Опубликованы ориентировки на беглецов:
Павел Лавров, 1992 года рождения - рост 157 см, телосложение среднее, волосы темные, глаза карие. Особые приметы: рубцы на предплечье. Одежда на момент побега: черная футболка, шорты, шлепанцы.
Денис Антипин, 1991 года рождения - рост 180 см, телосложение среднее, волосы темно-русые с сединой, глаза карие. Особые приметы: родинка возле левого глаза. Одежда: белая футболка, черные шорты, светлые шлепанцы.
Поиск продолжается. Всех, кто видел этих мужчин или располагает информацией об их местонахождении, просят немедленно сообщить в ближайшее отделение полиции или позвонить по контактам, указанным на страницах поисковых отрядов.
Волонтеры подчеркивают, что мужчины могут быть дезориентированы и представлять опасность как для себя, так и для окружающих.
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