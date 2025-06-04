В Алматы из Центра психического здоровья 31 мая в вечернее время сбежали два пациента. Как сообщили волонтеры, оба мужчины страдают психическими расстройствами и нуждаются в постоянном медицинском наблюдении, передает BAQ.KZ.

Сейчас их активно ищут волонтеры, полиция и неравнодушные горожане.

Опубликованы ориентировки на беглецов:

Павел Лавров, 1992 года рождения - рост 157 см, телосложение среднее, волосы темные, глаза карие. Особые приметы: рубцы на предплечье. Одежда на момент побега: черная футболка, шорты, шлепанцы.

Денис Антипин, 1991 года рождения - рост 180 см, телосложение среднее, волосы темно-русые с сединой, глаза карие. Особые приметы: родинка возле левого глаза. Одежда: белая футболка, черные шорты, светлые шлепанцы.

Поиск продолжается. Всех, кто видел этих мужчин или располагает информацией об их местонахождении, просят немедленно сообщить в ближайшее отделение полиции или позвонить по контактам, указанным на страницах поисковых отрядов.

Волонтеры подчеркивают, что мужчины могут быть дезориентированы и представлять опасность как для себя, так и для окружающих.