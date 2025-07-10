Украшения, изъятые у богатых казахстанцев, выставлены на аукцион, сообщает корресподент BAQ.KZ. На сайте электронной площадки опубликованы четыре дорогостоящих колье — три из них от элитных мировых брендов. Продаёт ювелирные изделия Компания по управлению возвращёнными активами.

Самое дорогое ожерелье — колье Fope — оценено в 4,7 миллиона тенге (стартовая цена). В описании указано, что украшение весом 11 граммов инкрустировано 192 бриллиантами (3,5 карата) и шестью жемчужинами.



Колье Fope. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

Следом за ним — колье Marco Bicego, ранее принадлежавшее, по всей видимости, состоятельной казахстанке. Его стартовая цена — 2,8 миллиона тенге. Согласно экспертному заключению, изделие выполнено из жёлтого золота и усыпано 160 бриллиантами (3,2 карата), культивированным жемчугом, топазом, аквамарином, аметистом, гранатом и турмалином.



Колье Marco Bicego. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

Ещё одно украшение того же бренда — также инкрустированное жемчугом и цветными камнями — выставлено за 2,7 миллиона тенге.



Колье Marco Bicego. Фото: e-auction.e-qazyna.kz

Кроме того, КУВА продаёт два безымянных золотых колье: одно — за 1,1 миллиона, второе — за 231 тысячу тенге. Оба также конфискованы в пользу государства.







Фото: e-auction.e-qazyna.kz

Торги состоятся 24 июля и пройдут английским методом — то есть с повышением цены.

Справка: Компания по управлению возвращёнными активами (КУВА) занимается приёмом, сохранностью и реализацией имущества, возвращённого в госсобственность Казахстана. Вырученные средства направляются в специальный государственный фонд и идут на строительство школ, больниц и другие общественные нужды.