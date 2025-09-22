По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана из Российской Федерации экстрадирован гражданин, подозреваемый в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, передает BAQ.KZ.

Следствием установлено, что в 2020–2022 годах он, являясь руководителем строительной компании, совместно с соучастниками похитил более 8,5 млрд тенге из дочерней организации АО "Самрук-Энерго". Для этого использовались фиктивные договоры и переводы через аффилированные фирмы.

Средства были предназначены для строительства ветровой электростанции в Акмолинской области. После совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В феврале текущего года его задержали на территории России, которая приняла решение о выдаче в Казахстан.

Сейчас подозреваемый водворен в следственный изолятор. Другие участники преступления в мае этого года уже осуждены к различным срокам лишения свободы.

За подобные деяния уголовным законом предусмотрено наказание от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Генпрокуратура продолжает работу по розыску и привлечению к ответственности лиц, скрывающихся за рубежом.