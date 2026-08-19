Из шахты и с озера: в регионах необычно напомнили о выборах в Курултай

В регионах Казахстана проходят необычные акции в преддверии выборов депутатов Курултая. В области Улытау шахтеры записали видеообращение непосредственно в шахте, а в Имантау-Шалкарской курортной зоне Северо-Казахстанской области на воду вышел парусник с символикой выборов. Выборы депутатов Курултая назначены на 23 августа 2026 года. В новом однопалатном парламенте предусмотрено 145 депутатских мандатов.

Обращение из глубины шахты

Шахтеры области Улытау спустились в самую глубокую точку действующей шахты и оттуда записали обращение к казахстанцам.

Место для съемки выбрали там, где горняки ежедневно работают. В ролике они призвали граждан принять участие в предстоящем голосовании.

«Мы спускаемся в самые глубины земли, но думаем о высокой цели страны. 23 августа сделай свой выбор. Голос, прозвучавший из самых глубин, – это голос Улытау!» – говорится в обращении.

Авторы ролика связали шахтерский труд, где результат зависит от ответственности каждого члена команды, с личным участием граждан в выборах.

Парусник с символикой выборов появился на Имантау-Шалкаре

Еще одну акцию провели в Северо-Казахстанской области. По озеру в Имантау-Шалкарской курортной зоне прошел парусник с символикой выборов в Курултай.

Парус в ролике использовали как образ выбранного направления: движение судна зависит от ветра, однако курс задает человек.

«Своей инициативой мы хотели напомнить казахстанцам, что общий курс страны зависит от каждого из нас. Как паруснику важно выбрать верное направление, так и гражданам важно осознанно сделать свой выбор. Поэтому 23 августа мы призываем всех не оставаться в стороне и принять участие в голосовании», – рассказали участники акции.

Видео снимали с воды, берега и воздуха. В кадр также попали озеро, зеленые берега и природные ландшафты Имантау-Шалкарской курортной зоны.

Согласно указу Президента, выборы депутатов Курултая пройдут 23 августа. Подготовку и проведение голосования организует Центральная избирательная комиссия.