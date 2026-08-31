Из шпиона в астрономы: NASA отправило в космос телескоп за 4,3 млрд долларов

NASA запустило космический телескоп «Нэнси Грейс Роман». Falcon Heavy стартовал с площадки 39A Космического центра Кеннеди во Флориде утром 30 августа, передает BAQ.KZ со ссылкой на NASA.

Стоимость миссии оценивается в 4,3 млрд долларов. Весь полет от старта до отделения аппарата занял чуть больше 31 минуты.

До расчетной позиции телескоп будет добираться около трех месяцев. Первые снимки ждут к началу следующего года, основная миссия рассчитана на пять лет.

Зеркало у «Романа» такое же, как у «Хаббла», 2,4 метра. Разница в другом. Поле зрения нового телескопа минимум в сто раз больше, а снимать он будет широкоугольной камерой на 300 мегапикселей.

Проще говоря, «Хаббл» умеет всматриваться, а «Роман» умеет охватывать. Там, где предшественнику нужны сотни кадров, новому телескопу хватит одного.

Главные цели миссии это темная энергия и темная материя, то есть то, чего никто никогда не видел напрямую, но что составляет большую часть содержимого Вселенной.

Заодно телескоп будет искать планеты у других звезд, картографировать миллиарды галактик и изучать черные дыры. Глава NASA Джаред Айзекман пообещал, что «Роман» может открыть больше ста тысяч новых экзопланет.

У аппарата есть и любопытная предыстория. Когда NASA только прорабатывало проект, в агентство обратилось Национальное управление военно-космической разведки США. У ведомства без дела стоял спутник, и оно предложило развернуть его объективом не вниз, а вверх. В NASA согласились, после серьезной доработки бывший разведывательный аппарат и стал новой обсерваторией.

NASA

Назвали телескоп в честь Нэнси Грейс Роман, первой женщины на посту главного астронома NASA.