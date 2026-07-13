Из списка партии «Байтак» на выборы в Курултай добровольно вышли четыре человека

Партия зеленых «Байтак» на VI внеочередном съезде повторно утвердила список кандидатов на выборы в Курултай. Такое решение приняли после того, как четыре кандидата добровольно отказались от участия в избирательной кампании. В работе съезда приняли участие 67 делегатов, включая руководителей региональных филиалов из всех 20 регионов Казахстана.

Как сообщил председатель партии Азаматхан Амиртай, ранее был утвержден список из 51 кандидата, однако после выхода четырех человек его пришлось принимать заново, чтобы соблюсти требования законодательства. В результате делегаты единогласно поддержали новый список, в который вошли 47 кандидатов.

По информации партии, среди них — специалисты в области экологии и общественные деятели. Партия «Байтак» была зарегистрирована в ноябре 2022 года. По данным политического объединения, сегодня она насчитывает более 100 тысяч членов и имеет представителей в маслихатах разных уровней по стране.