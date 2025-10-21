Из степей - в Африку и Европу: Казахстан расширяет географию зернового экспорта
По итогам девяти месяцев 2025 года объем перевозок зерновых грузов в Казахстане достиг 9,5 млн тонн, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает BAQ.KZ.
По данным Минтранспорта, из общего объема 7,3 млн тонн зерна направлено на экспорт — это на 43% выше прошлогоднего показателя. Внутренние перевозки составили 2,2 млн тонн (+33%). Отмечается устойчивая положительная динамика по всем основным направлениям.
Особенно впечатляющий рост показали перевозки кормовой муки — 2,2 млн тонн, что в 4,6 раза больше, чем годом ранее. Это свидетельствует о развитии переработки и выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью.
Поставки в страны Центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан) выросли на 34%.
Возобновлены перевозки в Иран через порты Актау и Курык — рост в 3,3 раза (0,7 млн тонн).
В Афганистан экспорт увеличился на 40% (179 тыс. тонн).
Существенный прирост отмечен и по другим направлениям:
Россия — рост в 4,2 раза (1,7 млн тонн);
Азербайджан — в 108 раз (542 тыс. тонн);
порты Прибалтики — в 14 раз (606 тыс. тонн);
Балтийские порты РФ — в 2,4 раза (132 тыс. тонн);
Черноморские порты — в 1,4 раза (256 тыс. тонн).
Кроме того, Казахстан открыл новые экспортные направления — в страны Африки (Марокко, Алжир), Вьетнам и государства Европейского Союза.
Задача по транспортировке зерновых грузов выполнена в полном объеме. Парк подвижного состава достаточен, а пропускная способность стыковых пунктов полностью обеспечивает движение зерновых составов.
Для координации перевозок при Министерстве транспорта действует Оперативный штаб по перевозке зерновых грузов.
Штаб оперативно решает текущие вопросы и обеспечивает бесперебойные поставки казахстанского зерна как на внутреннем, так и на внешних рынках.
