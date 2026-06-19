Бывшую свалку превратили в экопарк в Шымкенте

В Шымкенте бывший мусорный полигон превратили в современный экопарк площадью 45 гектаров. Новый объект открыли ко Дню города в микрорайоне Достык. В церемонии приняли участие аким мегаполиса Габит Сыздыкбеков, жители и гости города. Еще недавно эта территория считалась экологически проблемной зоной, а теперь здесь появились искусственный водоем, прогулочные дорожки, смотровые площадки, освещение, скамейки и другие элементы благоустройства.

Новый парк предназначен для прогулок, занятий спортом и семейного отдыха. Строительство экопарка началось в октябре 2024 года. Проект реализовали в рамках поручений президента по развитию сети экопарков и расширению зеленого фонда городов, а также в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан». Особое внимание уделили озеленению территории. Здесь высадили более пяти тысяч деревьев и кустарников с учетом климатических особенностей региона.

Ожидается, что новая зеленая зона станет частью экологического каркаса Шымкента и поможет улучшить экологическую обстановку в городе. Примечательно, что название для нового объекта выбирали совместно городские власти и представители СМИ еще на этапе разработки проекта. В акимате считают, что преобразование бывшей свалки в современное общественное пространство может стать примером того, как заброшенные и экологически неблагополучные территории получают новую жизнь и становятся востребованными местами отдыха горожан.