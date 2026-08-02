В Казахстане отмечают день железнодорожника: итоги работы КТЖ за полгода

КТЖ на сегодняшний день обеспечивает экономическую взаимосвязь с 17 областями Республики Казахстан и 3 городами республиканского значения, через 16 стыковых пунктов с пятью соседними странами: Китаем, Россией, Узбекистаном, Кыргызстаном и Туркменистаном. По протяженности железных дорог Казахстан занимает 3 место среди стран СНГ и Балтии с шириной колеи 1520 мм. Протяженность эксплуатационной длины составляет 16 тыс. км. Каковы итоги работы одного из самых крупных работодателей в Казахстане, читайте в материале BAQ.KZ.

Более 157 млн тонн грузов перевезено по сети КТЖ за полгода

По итогам января — июня 2026 года объем перевозок грузов по сети АО «НК «Қазақстан темір жолы» составил 157,1 млн тонн, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Внутриреспубликанские перевозки достигли 82,2 млн тонн, объем экспортных перевозок увеличился на 2,9 млн тонн по сравнению с первым полугодием 2025 года и составил 45,6 млн тонн.

Стабильный рост сохраняется по основным видам грузов.

За шесть месяцев перевезено 51,3 млн тонн каменного угля, что на 4% превышает показатель прошлого года. Из них 35,4 млн тонн направлено казахстанским потребителям (+4%), еще 15,9 млн тонн отправлено на экспорт (+5%).

Продолжается рост перевозок зерновых грузов. За январь — июнь перевезено 7,3 млн тонн зерна — на 10% больше, чем годом ранее. Экспорт зерна увеличился на 11% и составил 5,6 млн тонн.

Высокие темпы роста демонстрируют перевозки продукции переработки зерна. Экспорт продуктов перемола достиг 1,1 млн тонн, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Перевозки комбикормов выросли на 51% и составили 2 млн тонн.

Положительная динамика отмечена и по другим ключевым видам грузов. За первое полугодие перевезено 13,3 млн тонн нефтяных грузов (+3,7%), 11,6 млн тонн железной руды (+15,1%), 10,4 млн тонн цветной руды, 9,1 млн тонн строительных материалов и 8,1 млн тонн черных металлов (+8,8%).

Рост объемов перевозок подтверждает устойчивый спрос на услуги КТЖ и эффективность работы транспортно-логистической системы, обеспечивающей потребности внутреннего рынка и развитие экспортных перевозок.

Миллионный контейнер отправлен по маршруту Россия – Казахстан – Китай

В Омске состоялась торжественная отправка миллионного контейнера по маршруту Россия – Казахстан – Китай. Мероприятие прошло в рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием глав государств двух стран.

Отправку миллионного контейнера организовали АО «НК «Қазақстан темір жолы» и ОАО «РЖД». Это стало очередным результатом стратегического транспортного партнерства Казахстана и России.

За последние семь лет маршрут Россия – Казахстан – Китай стал одним из ключевых контейнерных коридоров Евразии. Благодаря развитию инфраструктуры и координации работы железнодорожных администраций двух стран объем перевозок по маршруту с 2019 года вырос в 27 раз — с 11 тыс. до 301 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ) по итогам 2025 года.

В соответствии с договоренностями глав государств Казахстан и Россия последовательно развивают транспортную инфраструктуру и транспортно-логистический потенциал, укрепляя свои позиции на международных транспортных маршрутах Евразии.

КТЖ планомерно обновляет локомотивный парк

ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» продолжает обновление локомотивного парка. Новые маневровые и магистральные локомотивы уже работают на железнодорожной сети Казахстана. Они повышают эффективность перевозок, надежность эксплуатации и безопасность движения.

Особое внимание компания уделяет обновлению маневрового парка. Для этого заключен контракт с китайской компанией CRRC на поставку 100 тепловозов серии CKD6S. На сегодняшний день получено 67 локомотивов. Они эксплуатируются в Павлодаре, Экибастузе, Астане, Караганде, Жанаарке и Балхаше.

По словам заместителя генерального директора по локомотивному хозяйству ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» Константина Цоя, при разработке новой модели были учтены предложения казахстанских железнодорожников и опыт эксплуатации предыдущего поколения маневровых локомотивов.

«Главное конструктивное преимущество CKD6S — укороченная база. Длина локомотива уменьшена с 22 до 18 метров. Благодаря этому он легче проходит кривые малого радиуса и может работать на сложных подъездных путях, где раньше требовались локомотивы других серий», — отметил Константин Цой.

Тепловоз CKD6S предназначен для работы на сортировочных станциях и горках. Это шестиосный локомотив массой 138 тонн с конструкционной скоростью до 100 км/ч. Он оснащен системой безопасности БОРТ, которая контролирует бдительность машиниста. Для локомотивных бригад предусмотрены кондиционер, холодильник и плита для разогрева пищи.

Компания также продолжает обновление магистрального парка.

От завода в г.Астана французской компании Alstom получено около 200 грузовых электровозов серии KZ8A. Они эксплуатируются на направлении Астана – Арыс – Алматы и водят тяжеловесные и длинносоставные грузовые поезда.

Продолжается поставка магистральных тепловозов серии ТЭ33А производства завода в г.Астана Wabtec. На сеть уже поступил 551 локомотив. Они работают в западном и восточном регионах страны, включая направления Актобе, Кандыагаш, Алтынколь, Достык, Семей, Матай и Аягоз.

Еще один совместный проект реализуется с компанией CRRC. По контракту КТЖ получит 100 магистральных тепловозов серии ТЭ36А. На сегодняшний день поставлено 83 локомотива.

Одновременно развивается сервисная инфраструктура. Для новых локомотивов открываются специализированные сервисные центры, что позволяет своевременно проводить техническое обслуживание и поддерживать высокий уровень готовности техники.

«Мы не только приобретаем новые локомотивы, но и создаем систему их обслуживания. Вместе с поставкой техники развивается сервисная инфраструктура, обучается персонал и формируется запас комплектующих. Это обеспечивает надежную эксплуатацию локомотивов на протяжении всего жизненного цикла», — подчеркнул Константин Цой.

Сервисные центры для тепловозов CKD6S уже работают в Павлодаре, Экибастузе, Астане, Караганде и Жанаарке. Локомотивы Alstom обслуживаются в Астане, Шу, Арыси и Алматы. Для локомотивов Wabtec сервис организован в Аягозе, Макате, Алматы и других регионах. Для тепловозов серии ТЭ36А сервисный центр уже открыт в Мангистау, в ближайшее время такие центры появятся в Кандыагаше и Тоболе.

Обновление локомотивного парка остается одним из приоритетов КТЖ. Современные локомотивы повышают эффективность перевозок, надежность работы железнодорожной сети и улучшают условия труда локомотивных бригад.

Инфраструктурные проекты КТЖ

АО «НК «Қазақстан темір жолы» продолжает строительство новой железнодорожной линии Мойынты – Кызылжар. Проект реализуется по поручению Главы государства и направлен на развитие транспортно-логистического потенциала страны, расширение международных транспортных маршрутов и рост экспортных перевозок.

Новая линия протяженностью 323,3 км пройдет по территориям Улытауской и Карагандинской областей. Она станет важным звеном Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора).

Строительство идет по графику. На сегодняшний день завершено 93% земляных работ, уложено 202,5 км железнодорожного пути, построены 96 водопропускных труб и семь мостов. На объекте работают почти 2 000 специалистов, задействовано около 700 единиц техники.

Новая железная дорога позволит сократить расстояние перевозок на 149 км и исключить смену локомотивной тяги на станциях Мойынты и Жарык. Это повысит скорость доставки грузов и эффективность перевозочного процесса.

АО «НК «Қазақстан темір жолы» продолжает строительство новой железнодорожной линии Бахты – Аягоз. Это один из крупнейших инфраструктурных проектов Казахстана, реализуемый по поручению Главы государства.

Новая линия протяженностью 303 км пройдет по территории области Абай. Она станет частью Трансказахстанского транспортного коридора и обеспечит открытие третьего железнодорожного пограничного перехода между Казахстаном и Китаем.

После ввода линии в эксплуатацию пропускная способность маршрута увеличится до 25 млн тонн грузов в год. Это позволит перераспределить грузопотоки и снизить нагрузку на действующие пограничные переходы Достык и Алтынколь. Новый маршрут также укрепит транспортные связи Казахстана со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и расширит возможности международного транзита.

Строительство идет в активной фазе. На объекте выполнено около 20 млн кубометров земляных работ, что составляет более половины проектного объема. Одновременно строятся 47 мостов, 317 водопропускных труб и 18 скотопрогонов.

На строительной площадке работают 1 356 специалистов и задействовано 856 единиц техники.

При реализации проекта используются материалы отечественного производства. Казахстанские предприятия поставляют рельсы, железобетонные шпалы, стрелочные переводы и другие конструкции.

После завершения строительства будет создано более 1 400 постоянных рабочих мест.

АО «НК «Қазақстан темір жолы» продолжает строительство новой железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал — одного из ключевых инфраструктурных проектов страны.

На сегодняшний день на объекте уложено 57 км главных и станционных путей. В строительстве задействованы более 1 200 специалистов, большинство из которых — жители Туркестанской области. Работы ведутся с использованием свыше 800 единиц специальной техники.

Параллельно продолжается строительство приграничной станции Мактаарал. Здесь создается необходимая инфраструктура для работы пограничной и таможенной служб, а также других государственных контрольных органов.

Особое внимание КТЖ уделяет подготовке кадров. Руководителям филиалов Компании совместно с местными исполнительными органами и центрами занятости Мактааральского, Сарыагашского и Жетысайского районов поручено активизировать обучение и трудоустройство местных жителей для дальнейшей работы на объектах железнодорожной инфраструктуры.

После ввода новой линии в эксплуатацию будет создано около 400 постоянных рабочих мест.

Новая железнодорожная линия обеспечит прямое сообщение Мактааральского и Жетысайского районов с основной сетью КТЖ. Это позволит примерно на 40 % снизить нагрузку на пограничную станцию Сарыагаш, повысить эффективность международного транспортного коридора «Север – Юг» и создать дополнительные возможности для развития экономики, бизнеса и логистики юга Казахстана.

Развитие портов Актау и Курык

КТЖ развивает транспортно-транзитный потенциал порта Актау

АО «НК «Қазақстан темір жолы» совместно с государственными органами и инвесторами реализует проекты по развитию железнодорожной и портовой инфраструктуры, направленные на укрепление транспортно-транзитного потенциала Казахстана.

Морской порт Актау является одним из ключевых узлов Транскаспийского международного транспортного маршрута. Расширение его пропускной способности позволит повысить конкурентоспособность казахстанских экспортных маршрутов, увеличить объем транзитных перевозок и обеспечить выход грузоотправителей на рынки стран Кавказа, Турции, Европы, Персидского залива и Африки.

В порту Актау завершено строительство современного контейнерного хаба мощностью 140 тыс. ДФЭ в год с последующим увеличением до 240 тыс. ДФЭ. До конца текущего года завершится первый этап дноуглубления акватории порта, к концу 2027 года будет расширена причальная инфраструктура, что позволит принимать большее количество судов и повысить эффективность обработки грузов.

КТЖ также последовательно наращивает возможности морского флота на Транскаспийском маршруте. В настоящее время на линии Актау — Баку задействованы семь судов. До 2028 года их количество увеличится до 15, а провозная способность достигнет 240 тыс. ДФЭ в год. Для этого ведется строительство шести универсальных контейнеровозов.

Реализация этих проектов укрепит позиции Казахстана как ключевого транзитного звена между Азией и Европой и повысит эффективность перевозок по Среднему коридору.АО «НК «Қазақстан темір жолы» продолжает комплексное развитие морского порта Курык, реализуя проекты, направленные на увеличение его пропускной способности и укрепление Транскаспийского международного транспортного маршрута.

В порту завершены дноуглубительные работы, в результате которых глубина акватории достигла 8 метров. Это позволит обеспечить безопасный заход судов с большей осадкой, повысить стабильность работы порта и увеличить объемы перевалки грузов. Для поддержки отечественных экспортеров введен в эксплуатацию зерновой терминал мощностью до 1 млн тонн в год.

Важным этапом модернизации стало обновление подъемно-переходных мостов на причалах № 1 и № 2. В результате время обработки железнодорожных паромов сокращено с 18 до 12 часов, а автомобильных паромов — с 10 до 6 часов, что значительно повысило эффективность портовых операций.

Одновременно КТЖ последовательно наращивает паромный флот на линии Курык — Баку. К 2030 году количество паромов увеличится с 7 до 17 единиц. Это позволит существенно повысить провозную способность маршрута, увеличить объемы перевозок и укрепить роль Казахстана как ключевого транзитного звена между Азией и Европой.

Реализация этих проектов способствует развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, повышает экспортный и транзитный потенциал Казахстана, а также укрепляет позиции страны как одного из ключевых логистических хабов Евразии.

Обновление парка пассажирских вагонов

Работа по обновлению парка пассажирских вагонов активно ведется при поддержке государства. Так, в 2023 году было закуплено 94 новых вагона, в 2024 году - ещё 118 вагонов, а в 2025 году количество поставленных вагонов составило 170 единиц, включая 107 вагонов производства Зиксто, 12 моторвагонных поездов (МВПС) и 51 вагон производства Stadler. Первая партия вагонов Stadler должна поступить до конца 2025 года.

Планируется, что к 2030 году обновление парка пассажирских вагонов Национального перевозчика достигнет 100%.

Помимо АО «Пассажирские перевозки», курсируют вагоны 14 частных перевозчиков. Вагонный парк частных компаний значительно устарел, что зачастую вызывает недовольство со стороны пассажиров.

Помимо государственных перевозок, на линии также выходят вагоны 14 частных перевозчиков. Однако их вагонный парк существенно устарел, что часто становится причиной недовольства среди пассажиров.

Контроль над деятельностью частных перевозчиков осуществляется уполномоченным органом в области транспорта, который следит за состоянием подвижного состава и качеством предоставляемых услуг.

Парк подвижного состава АО «Пассажирские перевозки» сейчас насчитывает 2 225 вагонов. За последние 10 лет парк Национального перевозчика обновился на 50%. Так, в рамках модернизации подвижного состава подписан договор с компанией Stadler, предусматривающий выпуск 557 вагонов до 2030 года, включая купейные, плацкартные, специализированные вагоны для людей с особыми потребностями и вагоны-генераторы.

Женские вагоны

АО «Пассажирские перевозки» со 2 сентября 2026 года запускает женский вагон в составе пассажирского поезда Тальго №81/82 сообщением «Нурлы жол – Орал». Решение принято в связи с высоким спросом пассажиров на данную услугу.

Поезд №81/82 «Нурлы жол – Орал» обеспечивает регулярное железнодорожное сообщение между столицей и Западно-Казахстанской областью. В настоящее время поезд курсирует через день:

отправление со станции Нурлы жол — по четным числам в 23:55;

прибытие на станцию Орал — по четным числам в 05:20;

отправление со станции Орал — по четным числам в 09:55;

прибытие на станцию Нурлы жол — по нечетным числам в 15:04.

На маршруте предусмотрено 9 остановок.

С запуском нового вагона количество маршрутов, на которых доступна услуга «Женский вагон», увеличится до 13. В настоящее время женские вагоны курсируют на следующих направлениях:

№77/78 «Алматы-2 — Мангистау»

№351/352 «Алматы-2 — Оскемен-1»

№45/46 «Павлодар — Туркистан»

№37/38 «Мангистау — Семей»

№47/48 «Атырау — Нурлы жол»

№33/34 «Алматы-1 — Актобе»

№9/10 «Нурлы жол — Алматы-2»

№71/72 «Нурлы жол — Шымкент»

№24/23 «Актобе — Алматы-1»

№25/26 «Алматы-2 — Шымкент»

№354/353 «Нурлы жол — Семей»

№614/613 «Орал — Мангистау»

№81/82 «Нурлы жол — Орал».

В женском вагоне допускается проезд мальчиков до семи лет включительно в сопровождении взрослых.

Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах, сообщив кассиру о выборе женского вагона, а также онлайн на официальном сайте bilet.railways.kz. При оформлении билета необходимо обратить внимание на обозначение «ЖН», которое указывает на женский вагон.

В соответствии с правилами перевозок продажа билетов открывается за 45 суток до отправления поезда, что позволяет пассажирам заранее планировать поездку.

Реконструкция вокзалов

В рамках масштабной программы модернизации железнодорожной инфраструктуры ведется обновление 121 объекта, включая 113 зданий вокзалов и пассажирских платформ, а также 8 отдельных платформ и 5 конкорсных переходов.

Обновление объекта выполнено в рамках программы модернизации железнодорожной инфраструктуры во исполнение поручения Главы государства при поддержке Правительства Республики Казахстан, Министерства транспорта, акиматов областей и АО «Самрук-Қазына».

Строительно-монтажные работы завершены на 70 объектах. В зданиях обновлены кровля, фасад и внутренние помещения, полностью заменены инженерные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения. Реконструирован пассажирский перрон, благоустроена прилегающая территория, установлены новое оборудование и мебель.

Вокзалы — это транспортные ворота и визитная карточка каждого города. На их модернизацию планируется направить около 100 млрд тенге за счет заемных средств. Погашение привлеченного финансирования будет обеспечено доходами от транзитных перевозок, объем которых ежегодно растет

Безопасность на ж/д

С начала лета АО «НК «Қазақстан темір жолы» реализует республиканские профилактические акции «Безопасный переезд» и «Безопасная железная дорога» в рамках Концепции «Закон и порядок», инициированной Главой государства. Мероприятия проходят во всех регионах Казахстана совместно с Департаментом полиции на транспорте, территориальными подразделениями полиции, транспортной прокуратурой и местными исполнительными органами.

"Основное внимание уделяется профилактике нарушений на железнодорожных переездах и объектах железнодорожной инфраструктуры. Железнодорожники напоминают водителям о правилах пересечения переездов, пешеходам — о необходимости переходить пути только в установленных местах, а родителям — об ответственности за безопасность детей. В ходе встреч также разъясняются риски нахождения вблизи железной дороги, опасность игр на путях и попыток сделать селфи на вагонах и объектах контактной сети", - рассказал Директор Департамента безопасности движения АО "НК "КТЖ" Руслан Давлетов.

В рамках акций проводятся рейды на железнодорожных переездах, профилактические лекции в автошколах, встречи с водителями автотранспортных предприятий, беседы с пассажирами поездов и жителями населённых пунктов, расположенных рядом с железной дорогой. Участникам раздают информационные памятки и отвечают на вопросы по соблюдению правил безопасности. Акции уже прошли в Костанайской, Кызылординской, Карагандинской областях, области Абай, городе Шымкенте и других регионах страны.

Отдельное направление профилактической работы проводится в пассажирских поездах. Совместно с транспортной полицией организуются рейды, во время которых пассажирам разъясняют правила поведения в пути, меры личной безопасности и ответственность за нарушения общественного порядка.

В заключение, стоит отметить, что КТЖ продолжает системную профилактическую работу, направленную на снижение количества происшествий на железнодорожной инфраструктуре, повышение культуры безопасного поведения и сохранение жизни и здоровья граждан.