Из Турции в Казахстан пытались ввезти религиозную литературу с нарушением закона

Транспортные полицейские пресекли попытку незаконного ввоза религиозной литературы через международный аэропорт Шымкента, сообщили в департаменте полиции на транспорте. По данным ведомства, при проверке пассажиров рейса Стамбул — Шымкент у 47-летнего жителя Туркестанской области обнаружили 25 экземпляров религиозной литературы, ввезенных с нарушением требований законодательства Казахстана.

По данному факту мужчина привлечен к ответственности за ввоз религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания с нарушением установленного порядка, — сообщил первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Темиржан Рамазанов.

В полиции напомнили, что согласно закону «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» физические лица могут ввозить для личного пользования не более одного экземпляра каждого наименования религиозной литературы. Ввоз большего количества допускается только зарегистрированными религиозными объединениями и при наличии положительного заключения религиоведческой экспертизы.