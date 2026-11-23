Из Уральска к Каспию с новым комфортом: поезд «Орал – Мангистау» получил вагоны отечественного производства
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Путешествие между Западно-Казахстанской и Мангистауской областями станет комфортнее. На маршрут поезда №614/613 «Орал – Мангистау» выпустили новые пассажирские вагоны казахстанского производства. Теперь в составе – семь обновлённых вагонов, рассчитанных на 280 пассажиров.
В состав вошли пять купейных и два плацкартных вагона. Их изготовил отечественный завод RWS Wagon.
Новые вагоны оснастили кондиционерами, USB-разъёмами и электрическими розетками. Также предусмотрены современные системы освещения и обновлённое санитарно-техническое оборудование. Производитель заявляет о соответствии вагонов современным требованиям безопасности, энергоэффективности и комфорта.
Обновление подвижного состава проводит АО «Пассажирские перевозки». В компании называют это направление одним из стратегических приоритетов развития железнодорожной отрасли. Работы ведутся в рамках исполнения поручений Главы государства.
Билеты на обновлённый поезд можно приобрести на сайте bilet.railways.kz и в железнодорожных кассах. Уточнить информацию о поездке можно по бесплатному номеру 1433.
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