Путешествие между Западно-Казахстанской и Мангистауской областями станет комфортнее. На маршрут поезда №614/613 «Орал – Мангистау» выпустили новые пассажирские вагоны казахстанского производства. Теперь в составе – семь обновлённых вагонов, рассчитанных на 280 пассажиров.

В состав вошли пять купейных и два плацкартных вагона. Их изготовил отечественный завод RWS Wagon.

Новые вагоны оснастили кондиционерами, USB-разъёмами и электрическими розетками. Также предусмотрены современные системы освещения и обновлённое санитарно-техническое оборудование. Производитель заявляет о соответствии вагонов современным требованиям безопасности, энергоэффективности и комфорта.

Обновление подвижного состава проводит АО «Пассажирские перевозки». В компании называют это направление одним из стратегических приоритетов развития железнодорожной отрасли. Работы ведутся в рамках исполнения поручений Главы государства.

Билеты на обновлённый поезд можно приобрести на сайте bilet.railways.kz и в железнодорожных кассах. Уточнить информацию о поездке можно по бесплатному номеру 1433.