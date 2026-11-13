  • Главная
  • Новости
  • Из-за антитеррористических учений в Астане ограничат движение транспорта и пешеходов

Из-за антитеррористических учений в Астане ограничат движение транспорта и пешеходов

13 Ноября 2026, 09:27
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Антитеррористический центр РК 13 Ноября 2026, 09:27
13 Ноября 2026, 09:27
119
Фото: Антитеррористический центр РК

В пятницу, 13 ноября, в районе шоссе Каркаралы в Астане временно ограничат движение транспорта и пешеходов. Ограничения будут действовать с 9:00 до 18:00 в связи с проведением планового антитеррористического учения.

Мероприятие пройдет на территории Казахского национального университета спорта по адресу: шоссе Каркаралы, 15.

Учения организованы для проверки готовности правоохранительных и специальных органов к экстренному реагированию на террористические угрозы.

Горожан просят учитывать временные ограничения при планировании маршрутов, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования сотрудников государственных органов.

Также жителей призывают доверять официальным источникам информации и не распространять неподтвержденные сведения.

Самое читаемое

Наверх