Из-за антитеррористических учений в Астане ограничат движение транспорта и пешеходов
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В пятницу, 13 ноября, в районе шоссе Каркаралы в Астане временно ограничат движение транспорта и пешеходов. Ограничения будут действовать с 9:00 до 18:00 в связи с проведением планового антитеррористического учения.
Мероприятие пройдет на территории Казахского национального университета спорта по адресу: шоссе Каркаралы, 15.
Учения организованы для проверки готовности правоохранительных и специальных органов к экстренному реагированию на террористические угрозы.
Горожан просят учитывать временные ограничения при планировании маршрутов, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования сотрудников государственных органов.
Также жителей призывают доверять официальным источникам информации и не распространять неподтвержденные сведения.
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