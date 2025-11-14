Департамент полиции Абайской области предупреждает о резком ухудшении погоды, передает BAQ.KZ. На большей части региона идут снегопады, местами дожди, наблюдается низовая метель и гололёд. Скорость ветра достигает порывов до 23 м/с.

Полицейские просят жителей воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов и быть внимательными на дорогах.

9 ноября 2025 года в 20:00 в области Абай в связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги республиканского значения "Гр.КНР-Майкапчагай-Калбатау-Семей-Павлодар-гр.РФ" км. 587-733 (уч. гр.Павлодарской области-г.Семей) вводится ограничения для всех видов автотранспорта, — говорится в сообщении "КазАвтоЖол".

Дорога ориентировочно будет открыта 10 ноября в 08:00. Подробности и актуальную информацию о состоянии дорог можно найти на сайте www.qaj.kz.