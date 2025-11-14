Снег и метель парализовали движение на трассе в Абайской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Департамент полиции Абайской области предупреждает о резком ухудшении погоды, передает BAQ.KZ. На большей части региона идут снегопады, местами дожди, наблюдается низовая метель и гололёд. Скорость ветра достигает порывов до 23 м/с.
Полицейские просят жителей воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов и быть внимательными на дорогах.
9 ноября 2025 года в 20:00 в области Абай в связи с ухудшением погодных условий, на участке автодороги республиканского значения "Гр.КНР-Майкапчагай-Калбатау-Семей-Павлодар-гр.РФ" км. 587-733 (уч. гр.Павлодарской области-г.Семей) вводится ограничения для всех видов автотранспорта, — говорится в сообщении "КазАвтоЖол".
Дорога ориентировочно будет открыта 10 ноября в 08:00. Подробности и актуальную информацию о состоянии дорог можно найти на сайте www.qaj.kz.
Самое читаемое
- Алматы и Шымкент связала полностью четырехполосная трасса
- Бывшую жену боксера Бивола будет проверять МВД России
- Семья из Германии отравилась уличной едой в Стамбуле: двое детей умерли
- Смертельное ДТП в Акмолинской области: 80-летний водитель избежал тюрьмы
- Скончалась казахстанская поэтесса Куляш Ахметова