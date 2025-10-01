  • 1 Октября, 18:08

Шатдаун в США добрался до Казахстана: посольство ограничит работу

Сегодня, 17:31
АВТОР
Фото: pexels.com

Посольство США в Казахстане объявило о временном снижении активности в социальных сетях в связи с шатдауном федерального правительства в Соединённых Штатах, передает BAQ.KZ.

Сообщение опубликовано на официальных страницах дипмиссии в Facebook, Instagram и X. Аккаунты не будут обновляться до возобновления работы правительства и финансирования. Исключение сделают только для публикаций, связанных с вопросами экстренной безопасности.

При этом ключевые сервисы — выдача паспортов и транзитных виз — продолжают работать, но в ограниченном режиме. Подробности о предоставляемых услугах размещены на сайте Госдепартамента США.

Шатдаун в США наступил минувшей ночью. Он означает приостановку работы федерального правительства из-за отсутствия финансирования. Причина — спор между демократами и республиканцами по вопросам бюджета.

 
 
 
 
 
