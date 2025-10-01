Шатдаун в США добрался до Казахстана: посольство ограничит работу
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Посольство США в Казахстане объявило о временном снижении активности в социальных сетях в связи с шатдауном федерального правительства в Соединённых Штатах, передает BAQ.KZ.
Сообщение опубликовано на официальных страницах дипмиссии в Facebook, Instagram и X. Аккаунты не будут обновляться до возобновления работы правительства и финансирования. Исключение сделают только для публикаций, связанных с вопросами экстренной безопасности.
При этом ключевые сервисы — выдача паспортов и транзитных виз — продолжают работать, но в ограниченном режиме. Подробности о предоставляемых услугах размещены на сайте Госдепартамента США.
Шатдаун в США наступил минувшей ночью. Он означает приостановку работы федерального правительства из-за отсутствия финансирования. Причина — спор между демократами и республиканцами по вопросам бюджета.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- От 10 до 30 тысяч тенге: какую поддержку получат пенсионеры?
- Клейковина падает: в Костанайской области урожай страдает из-за проблем с сушилками
- Что изменится с 1 октября в Казахстане?
- "Реал" разгромил "Кайрат" в матче ЛЧ в Алматы
- Трагедия на трассе Алматы — Бишкек: восемь жизней унесла страшная авария