Из-за бюрократических процедур мать инвалида осталась без выплат
Суд в Астане обязал выплатить пособие матери, ухаживающей за взрослым сыном с инвалидностью.
Сегодня, 10:08
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:08Сегодня, 10:08
83Фото: unsplash
В Астане суд обязал государственный орган выплатить пособие матери, ухаживавшей за совершеннолетним сыном с инвалидностью, несмотря на то, что она подала заявление с опозданием, передает BAQ.KZ.
Мальчик с детства страдал тяжелыми неврологическими и психическими заболеваниями, которые лишали его возможности самообслуживания, включая умственную отсталость.
Женщина с 2010 года получала выплаты, но после 18-летия сына пособие не начислялось с октября 2024 по февраль 2025 года из-за пропуска сроков подачи заявления.
Суд признал отказ незаконным: уход за сыном не прекращался, а мать оформляла опекунство и продолжала заботу.
Госоргану указано устранить нарушение и пересчитать выплаты.
Самое читаемое
- Казахстанец жестоко убил беременную жену
- В Казахстане ограничат выращивание влаголюбивых культур: утверждена Дорожная карта
- Объявлены имена обладателей образовательных грантов в Казахстане
- О чём договорились Путин и посланник Трампа: Кремль раскрыл детали
- В Костанае простаивает ремонт фасадов домов на 1 млрд тенге?