В Астане суд обязал государственный орган выплатить пособие матери, ухаживавшей за совершеннолетним сыном с инвалидностью, несмотря на то, что она подала заявление с опозданием, передает BAQ.KZ.

Мальчик с детства страдал тяжелыми неврологическими и психическими заболеваниями, которые лишали его возможности самообслуживания, включая умственную отсталость.

Женщина с 2010 года получала выплаты, но после 18-летия сына пособие не начислялось с октября 2024 по февраль 2025 года из-за пропуска сроков подачи заявления.

Суд признал отказ незаконным: уход за сыном не прекращался, а мать оформляла опекунство и продолжала заботу.

Госоргану указано устранить нарушение и пересчитать выплаты.