В Астане на перекрёстке проспекта Мәңгілік Ел и улицы Абиша Кекилбаева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей, сообщает корреспондент BAQ.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции столицы, водитель автобуса Daewoo, столкнувшись с препятствием в условиях гололёда, не справился с управлением и допустил наезд на автомобиль Chevrolet Cobalt. От силы удара легковушка по инерции столкнулась с автомобилем Audi.

В результате ДТП пострадавших нет. Водитель автобуса привлечён к административной ответственности.

В полиции призвали всех участников дорожного движения строго соблюдать правила, быть предельно внимательными и учитывать сложные погодные условия в зимний период.