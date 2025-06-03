В Астане и почти во всех областях Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются грозы, град высокая пожарная опасность и порывистый ветер, передает BAQ.KZ.

Астанчан предупредили о грозе, граде и ветре.

Гроза и высокая пожарная опасность ожидаются в ЗКО.

Гроза, град, ветер и высокая пожарная опасность – в Карагандинской и Костанайской областях.

Гроза, шквал, пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской области и Мангистау.

Гроза, сильная жара и высокая пожарная опасность – в Алматинской области.

В Улытау – гроза, град, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность.

В СКО прогнозируются сильный дождь, гроза, шквал, град, туман, ветер и высокая пожарная опасность.

Высокая пожарная опасность сохранится в Атырауской и Актюбинской областях.

Ветер и высокая пожарная опасность – в Жамбылской области.

Гроза, ветер и высокая пожарная опасность – в области Абай, Жетысу и Павлодарской области.

Гроза и ветер – в ВКО.

Сильный дождь, гроза, град, ветер и высокая пожарная опасность – в Акмолинской области.