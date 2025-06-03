Из-за гроз и града почти во всем Казахстане объявили штормовое предупреждение
Синоптики сообщили о резком ухудшении погодных условий.
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В Астане и почти во всех областях Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются грозы, град высокая пожарная опасность и порывистый ветер, передает BAQ.KZ.
Астанчан предупредили о грозе, граде и ветре.
Гроза и высокая пожарная опасность ожидаются в ЗКО.
Гроза, град, ветер и высокая пожарная опасность – в Карагандинской и Костанайской областях.
Гроза, шквал, пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской области и Мангистау.
Гроза, сильная жара и высокая пожарная опасность – в Алматинской области.
В Улытау – гроза, град, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность.
В СКО прогнозируются сильный дождь, гроза, шквал, град, туман, ветер и высокая пожарная опасность.
Высокая пожарная опасность сохранится в Атырауской и Актюбинской областях.
Ветер и высокая пожарная опасность – в Жамбылской области.
Гроза, ветер и высокая пожарная опасность – в области Абай, Жетысу и Павлодарской области.
Гроза и ветер – в ВКО.
Сильный дождь, гроза, град, ветер и высокая пожарная опасность – в Акмолинской области.
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